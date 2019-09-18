全國掃黑辦：全國打掉涉黑組織2275個，破刑案27.2萬餘件

9月17日，中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部、中央政法委等四部門有關負責人，在京介紹中華人民共和國成立70年來特別是中共十八大以來相關領域發展成就。 中央政法委副秘書長、全國掃黑辦副主任王洪祥出席了活動，他在活動中披露，目前全國共打掉涉黑組織2275個，涉惡犯罪集團8047個，涉惡犯罪團夥2.9萬餘個。他還披露，湖南操場埋屍案等震驚全國的大案，目前已經由全國掃黑辦掛牌督辦。

王洪祥表示，近年來，中國每10萬人中發生殺人案件始終低於1，是世界上殺人案件發案率最低的國家之一。

中央政法委副秘書長、全國掃黑辦副主任王洪祥。（網絡圖片）

王洪祥披露，截至2019年8月底，全國共打掉涉黑組織2275個、涉惡犯罪集團8047個、涉惡犯罪團夥2.9萬餘個，破獲刑事案件27.2萬餘件。據了解，這一數據是首次披露。

王洪祥說，去年以來，在黨中央堅強領導下，掃黑除惡專項鬥爭強勢推進、成效顯著。各地依法查處了一批群眾深惡痛絕的黑惡勢力，僅設在中央政法委的全國掃黑辦就掛牌督辦了雲南「孫小果案」、湖南「操場埋屍案」等47件重大惡性案件，沉重打擊了黑惡勢力的囂張氣焰，社會治安環境明顯改善。

今年6月，湖南懷化新晃縣警方在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤至今的男教師鄧世平。（資料圖片）

今年6月，湖南懷化新晃縣警方在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤至今的男教師鄧世平，而涉嫌殺人的杜少平則是當地「名人」，手下有多名「小弟」。此案震動全國。而本次也是首次有信息披露，指此案由全國掃黑辦掛牌督辦。

雲南「孫小果案」則在此前明確由全國掃黑辦掛牌督辦。今年5月24日，全國掃黑辦發佈消息，將雲南「孫小果案」列為重點案件，由全國掃黑辦掛牌督辦。

（北京青年報）