央媒記者申領記者證新規：須通過學習強國培訓和考試

中宣部傳媒監管局8月23日發出的《關於在「學習強國」學習平台創建和認證新聞採編學習組織的通知》，其中對省級以上新聞單位申領新版新聞記者證做出具體要求，申領者須通過「學習強國」平台手機用戶端的培訓考試，通過後才能申領新版新聞記者證。考試內容則包括習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關於宣傳思想工作的重要思想等。 據最新消息，根據統一工作安排，9月底，將有一批試點單位進行「試點考試」。

《通知》指出，今年將依託「學習強國」學習平台手機用戶端，對全國新聞採編人員開展網上崗位培訓考試，通過考試的方可申領新版新聞記者證。考試為現場閉卷考試，時間初定10月上旬。

內地將依託「學習強國」學習平台手機用戶端，對全國新聞採編人員開展網上崗位培訓考試。（網絡圖片）

9月15日前，各新聞單位須在「學習強國」學習平台上完成新聞採編學習組織的創建和認證，否則無法參加考試和申領新版新聞記者證。

這次通知的新聞單位是指中央在京報紙、期刊、通訊社、廣播電台、電視台、新聞電影製片廠及納入核發新聞記者證範圍的14家中央主要新聞網站。

考試合格且持有新聞記者證的人員可按程序換發新聞記者證。考試合格但未持有新聞記者證的人員不參與換證工作，待換證結束後再按程序申領新聞記者證。

考試內容為五個部分：習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關於宣傳思想工作的重要思想、馬克思主義新聞觀、新聞倫理與政策法規、新聞採編業務。

考試方式為現場閉卷用只能手機考試。憑身份證在本單位規定的時間和地點參加考試。每場考試時間90分鐘，滿分120分，合格分數線80分。考試不合格的，另行安排考試，只能補考一次。

新聞採編人員通過「學習強國」手機用戶端掃描新聞單位獲取的當場考試的「二維碼」進入考場，並通過「學習強國」手機用戶端進入「新聞採編學習」專欄，點擊「考試入口」進入考試系統。

（公眾號「傳媒轉型」）