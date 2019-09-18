【逃犯條例】王振民：香港情況萬分危急　解決亂局須善用法治思維

反修訂《逃犯條例》引起的示威浪潮持續。清華大學港澳研究中心主任、前香港中聯辦法律部部長王振民周一（16日）在日內瓦受訪時表示，目前發生在香港街頭的暴力行為持續升級，一旦暴力毀掉來之不易的法治，香港將失去一切，情況萬分危急，令人十分擔憂；他又指，要解決目前的香港亂局，一定要善用法治思維和法治方式。

王振民指，近期發生在香港的大規模暴力衝擊，使香港法治遇到了巨大的挑戰和損害。（資料圖片）

王振民現時正在瑞士日內瓦參加聯合國人權理事會第42次會議。他接受官方《新華社》訪問時指出，「止暴制亂、恢復秩序」已成為當前香港社會各界最廣泛的共識。要解決目前的香港亂局，一定要善用法治思維和法治方式，排除一切障礙和困難，捍衛憲法和基本法的權威，守護香港法治和社會秩序。

他認為，近期發生在香港的大規模暴力衝擊，給警隊嚴正執法造成巨大困難，違法犯罪成為「家常便飯」，使香港法治遇到了巨大的挑戰和損害，這是所有港人的損失，也是國家的損失。

清華大學港澳研究中心主任、前香港中聯辦法律部部長王振民。（資料圖片）

「人權自由已被非常嚴重地扭曲、濫用」

王振民表示，有指香港警察過分使用武力才導致暴力不斷升級，這完全「倒果為因、顛倒黑白」，他稱香港警察用最克制、最專業的辦法，採用最低限度的武力，盡最大努力履行自己的職責，維持社會秩序和保障社會安定。

王振民續指，香港回歸後，港人享有的權利自由以及法治民主都比回歸前有大幅提升，因為《基本法》，香港居民才開始真正享有比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由。現在香港的問題不是政府不讓港人行使權利自由，而是人權自由已被非常嚴重地扭曲、濫用，「激進示威者根本不允許別人發表不同意見，有人講一句愛國或撐警，就會遭到暴徒圍毆，甚至被暴打至昏迷。」

王振民稱，香港是中國的香港，是「祖國的掌上明珠」，沒有任何一個國家比中國更心疼香港。（資料圖片）

「沒有任何一個國家比中國更心疼香港」

王振民稱，香港是中國的香港，是「祖國的掌上明珠」，沒有任何一個國家比中國更心疼香港，希望香港繁榮穩定和香港居民安居樂業。同時，也沒有任何一個國家比中國更希望「一國兩制」行穩致遠，因為這不僅符合香港的利益，也符合中國的國家利益，符合其他相關國家的利益。