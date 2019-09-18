【逃犯條例】國家網信辦：FB和Twitter內容審核比中方更有招數

反對修訂《逃犯條例》風波持續近3個月，社交網站Facebook在9月5日宣布，將於本港引入「Fact Check」機制，並與法新社合作，以打擊假新聞。 國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏今日（18日）表示，Facebook和Twitter等公司在網絡內容審核上，比中方更有招數。

網信辦副主任劉烈宏表示，Facebook和Twitter等公司在網絡內容審核上，比中方更有招數。（資料圖片）

據早前報道，8月19日，Twitter關閉936個來自中國內地的帳戶，原因是涉事帳戶「在香港煽動不和」，「包括貶損香港抗議活動的正當性和政治立場」。Facebook同日表示，跟從Twitter的做法，一共刪除了7個專頁、3個群組及5個帳戶。

與《文匯報》有關聯的網媒「點新聞」，其Facebook專頁近日疑被移除，不過其網頁則未有受影響，仍然如常運作。「點新聞」9月14日開設新專頁，並稱自己被Facebook滅聲。

劉烈宏在國新辦記者會上表示，前段時間Facebook以散佈假新聞為藉口，封禁一批發布客觀理性聲音的中國帳戶，但與此同時，大量歪曲事實、攻擊抹黑中國聲音的謠言信息卻大行其道，充分表明這些公司的內容審核非常精準。劉烈宏認為，如果要取經的話，找他們可能更合適。

（綜合報道）