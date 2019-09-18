【2020大選】對話台學者：從郭台銘到柯文哲　台灣究竟發生了什麼

日前，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲兩位潛在的2020總統大選第三組候選人，分別於9月16日與17日陸續表明不參與獨立候選人的登記。另一方面，南太平洋島國所羅門群島9月16日宣布與台灣斷交，外界認為這可能是北京在台灣選戰前夕對蔡英文再一次施壓。台灣內部的政治環境可謂是「一日三變」。 對此，台灣政治大學國際關係研究中心研究員、德國政治學博士湯紹成在接受《香港01》專訪時表示，這種瞬息萬變的政治現象是台灣獨有的，從現在的情況來看，依然很難預測100多天後的大選情勢。

圍繞台灣2020年大選，島內政治人物也頻繁表態。郭台銘方面先是宣布退出國民黨，再是宣布退選，而柯文哲也宣布不參選。（中央社）

香港01：最近一段時間，圍繞台灣2020年大選，島內政治人物也頻繁表態。郭台銘方面先是宣布退出國民黨，再是宣布退選，而柯文哲也宣布不參選。另一方面，所羅門與台灣斷交，香港反修例運動還在進行，蔡英文可以說是一直在「撿槍」。你怎麼看近一段時間的這一系列變化？

湯紹成：一方面台灣的變化很大，這個變化已經變成了一種常態，這種瞬息萬變的政治現象只有台灣有，所以從現在到選舉還有100天左右的時間，這100天又有什麼樣的變化，現在也很難說，所以到目前為止的情況，表面上看起來是對蔡英文有利的，可是，是不是還有其他狀況，還很難預料。比如現在有人在揭發蔡英文博士論文的問題，因為她的博士論文讓人感覺到沒有過關，所以她回到台灣以來有二三十年時間，都好像把人家蒙在鼓裡。她在政治大學當教授要經過審查，現在政治大學說這個審查資料是機密，這就是很奇怪的事情了。而之後會不會有什麼爆炸性的發展，也還需要再看。

韓國瑜的支持度會不會有回升？他現在跟國民黨內部其實還有一些問題，他的民意支持度也一直在下降當中，所以到底會怎麼樣，現在還很難預料。

郭台銘是政治白紙，所以他看到了政治的各種亂象，他有一點不適應，所以就毅然決然地退出，這樣對國民黨也是一個很大的震撼，這對國民黨是好還是不好，實在很難說。因為，如果他參選，三國鼎立的話，他可以吸走更多蔡英文的票，反而對韓國瑜有利，這也是一種說法。現在他不選了，假設蔡英文和韓國瑜對決，按目前情況來看，韓國瑜希望不大。

可是現在還有兩個活棋，一個是柯文哲，一個王金平。柯文哲的情況現在還未定，他沒有參加聯署，如果萬一他要選的話，他就必須要跟宋楚瑜的親民黨或者時代力量這兩個政黨做一個二合一來提名他，他才有這個資格，這個現在還沒這麼急，要到11月初再決定還可以。王金平也是一樣，也需要一個政黨去提名，所以王金平也是一個不定數，他講得很直白，表示一定會選，那麼就必須要二合一。所以現在情況還講不清楚。

藍營有藍營的問題，綠營有綠營的問題，到目前為止，蔡英文的民調稍微領先韓國瑜，這種情況會不會持續下去，我也不敢說，情勢瞬息萬變。

到目前為止的情況，表面上看起來是對蔡英文有利的，可是，是不是還有其他狀況，還很難預料。（資料圖片）

香港01：郭台銘在退選的影片中，提到了自己退選的原因，其中也提到了現在台灣存在「惡質的選舉風氣」、「民粹盛行」、「階級鬥爭」等等問題，你怎樣看現在台灣的這樣一種政治亂局？而郭台銘從宣布參選到現在退出，這一百多天的時間裡，他走了這樣一個過場，對於台灣選舉政治產生了怎樣的影響？

湯紹成：這種政治亂局在台灣根本就是一種常態，郭台銘不適應，他覺得自己有點格格不入，但實際這是正常的狀態。要怎麼去改善？這已經很困難了，反正台灣已經陷入了政治惡鬥的漩渦裡去了，其他國家也差不多，可能稍微好一點，半斤八兩。

郭台銘的影響是有限的，他現在的形象打了很大的折扣，年輕人和知識階層對他是很有期待的，會覺得他會把台灣帶向一個新的境地，比如科技島……現在人家都很失望。所以對郭台銘來講也好，還是對台灣來講，都是一個很大的損失。

在郭台銘退選的同時，柯文哲也宣布不參選2020年總統。（資料圖片）

香港01：在郭台銘退選的同時，柯文哲也宣布不參選2020年總統。你曾經表示柯文哲是美國、日本、大陸各方都比較接受的一個人選，他宣布不參選，是出於怎樣的原因？對2020年選情產生怎樣的影響？

湯紹成：他的目標其實是放在2024年的大選，所以他要組一個政黨，在立法院站穩，這個基本上還是可以做到的。而在立法院對柯文哲來說，可以增加他談判的空間，因為這次立法院的選舉，藍綠要過半的幾率都不大，所以他的第三勢力進來以後，就可能會變成一種造王者的角色，他和誰合作，就可以過半數。兩大黨，無論藍綠，都要搶著和柯文哲合作，所以他等於是待價而沽了，這個幾率是蠻大的。可是他原本是要和郭台銘合作的，現在沒有一個帶頭人了，他自己就跳出來，他在評估當中，所以很難說。

香港01：半年以來，圍繞大選，台灣政壇可以說是「一日三變」，很多戲劇化的事件在不斷上演，民主作為一種制度設計、一種政治理想，已經被選舉所劫持，被政客操弄，你怎樣看台灣在民主實踐中所出現的這些問題？

湯紹成：介於兩者之間，也沒什麼出路可言，大家都在亂打，誰打贏了就揮灑一段時間，完了之後再來死纏爛打，大概就是這樣。

台灣民主有什麼值得稱道的地方，我覺得已經打了很大的折扣了，只是說民眾可以有自由，覺得這樣還不錯。可是民進黨現在又開始對統派、藍營有很多的限制，比如「國安五法」、「中共代理人」法，這對台灣的統派以及藍營人士的言論自由、行動自由都會有很大的影響，對台灣民主的形象有很大的灼傷。

半年以來，圍繞大選，台灣政壇可以說是「一日三變」，很多戲劇化的事件在不斷上演。（資料圖片）

香港01：最近所羅門與台灣斷交，有消息指是北京砸五億美金拉攏的結果，如果這是所羅門與台灣斷交的原因的話，是否可以認為是北京試圖通過外交手段，進一步對蔡英文施壓？但另一方面北京最近一段時間每一次的強硬手段都被蔡英文撿到了槍，你怎麼看北京的這些舉動？此外，台灣在接下來一段時間裡，邦交國是否還會進一步遭到壓縮？

湯紹成：這不但是台灣的挫敗，總體上是美國與澳洲這兩個國家的挫敗。南太平洋是美國和澳洲的勢力範圍，現在因為斷交的情況，中國勢力進入以後，會讓整個地區產生很大的影響。大陸一定想和這些國家建立正常的關係，這也是對台灣的一個警告，讓民眾知道馬英九時期不會這樣，現在蔡英文時期，兩邊搞的很僵，所以這就是一種後果。

未來失去邦交國的幾率還是存在的，現在海地的情況，美國影響力可能更大一點。可是美國要警告這些國家不要跟台灣斷交，其實是講不通的。因為美國自己可以跟中國建交，為什麼不准那些小國和中國建交呢，這不和邏輯。所以美國施壓的力道，在所羅門的情況下根本沒法施展，同時澳洲也下了很大的功夫，可是澳洲在南太平洋地區，就是一個小霸權，所以很多小國都對澳洲很反感，他們就希望中國力量進來，跟這兩大勢力來做對抗。至於未來，如果台灣繼續失去邦交國，我是一點都不意外的。