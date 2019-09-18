【葵涌警署】遭微博作家稱「惡行會被清算」　劉澤基：問心無愧

反修例風波持續不斷，在7月30日的葵涌警署外衝突中，警署警長劉澤基舉槍的畫面被媒體拍下，相片傳到內地後，大批網民為其叫好，央視主持人亦曾對其表示支持。 至本月16日，劉澤基開通名為「香港光頭警長」的微博帳號，開始與內地網民互動。其中有一位名為「那非非」的作家近日在網上發文，稱劉澤基在風波未平息之時就「跑來大陸邀功」，並稱其把槍對準市民的「惡行遲早會被清算」。 對此，劉澤基18日回應稱，「我們所做的問心無愧，對得起天地良心」。劉還說，「就讓事件證明，誰對誰錯」。

有內地作家在微博發文稱，劉澤基是「迫不及待來大陸邀功」。（網上圖片）

那非非的微博帖文稱，「@香港光頭警長 香港還沒有平息。您就迫不及待來大陸邀功，請你記得：一個用實彈槍對著市民的警察，無論他又甚麼天大的充足理由。你的惡行總有一天會被清算。不要得意得太早」。

這則帖文目前已被刪除，惟此番言論早已惹怒眾多內地網民，不少人批其黑白不分：

「這種人跟廢青沒區別，廢青蒙面，躲在暗處，一旦見光，秒慫。」

「三觀不正，能出什麼作品可想而知。」

「這種人就是想把自己搞成異見人士，然後走捷徑去吃洋飯。」

「對付暴徒，就應開槍。清算暴徒，為期不遠。」

劉澤基在個人微博發文反擊「@那非非」，指「人在做，天在看」。（網上圖片）

劉澤基其後也發文回擊那非非。他說，「我絕對相信報應，我知道說什麼也不能改變你既定的看法及立場，但我可以對蒼天及你說，我們所做的問心無愧，對得起天地良心！大家也是中國人，只因我們是警察，你們打我辱我就是應該，我保護自己卻是狼心狗肺？！人在做，天在看！就讓時間證明，誰對誰錯！」

劉澤基同時還轉發了自己接受傳媒採訪的影片，片中他提及自己對現在香港的「暴徒」感覺很痛心，也表達了對香港未來的擔憂，「許多參與非法襲擊的年青人，雖然有父母含辛茹苦地供他們讀書，卻沒有建立正確的價值觀，見到他們的行為，實在為香港的未來而擔心」。他又表示，希望給警隊同事打氣，「我們的努力沒有白費，香港的繁榮一定會回來的」。

7月30日，劉澤基舉槍的畫面。（資料圖片）

據悉，此次在微博向劉澤基「挑機」的那非非，其微博上有10萬粉絲。資料顯示，他是一名作家，曾出版過作品《第一眾籌》，但這本書在內地書影音網上平台「豆瓣網」上僅有15人評分，其中更有9人給了一星低分（滿分五星）。

在此之前，那非非還曾向香港導演王晶「開炮」。8月29日，王晶在微博透露，翠華茶餐廳有支持「暴徒」，侮辱港警的嫌疑，「決定從今天起杯葛這家餐廳」；翠華餐廳旋即否認，而王晶也再次轉發了原微博呼籲大家「稍緩」，以防有誤會。

「@那非非」轉發了王晶的微博帖文，並批評王晶「沒品」。（網上圖片）

翌日（8月30日），那非非轉發了王晶的微博帖文，並批評王晶「沒品」，過去近十多年來幾乎沒戲拍，連爛片導演都算不上；他還稱。王晶指責翠華是製造事端、找存在感，這是「扭曲香港、在香港背後捅刀子」的表現。

那非非此舉也招致內地網民的惡評，有人稱他是「無良人士」，也有人稱他只是「給自己找存在感」。

（綜合報道）