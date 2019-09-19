【抗日紀念碑塗污】官媒齊批數典忘祖　籲增進港人國民意識

昨日（18日）是九一八東北事變88周年紀念日，烏蛟騰抗日烈士紀念碑卻於早前被塗污，包括底座正面被噴上「反送中列（烈）士」字樣。 內地官媒新華社、《人民日報》今天（19日）刊文齊批上述行為「數典忘祖」，《人民日報》更指出這反映香港青年的國民教育存在問題，應增進一些香港人的國民意識，培育民族自豪感和愛國主義情操。

新界社團聯會、原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會18日到紀念碑集會。（新華社）

新華社文章指出，一小撮暴徒數典忘祖，喪心病狂，肆意褻瀆抗日英烈，令人不齒。這種齷齪行徑是對包括香港同胞在內的千千萬萬抗日烈士的侮辱，是對戰爭中遇難的數千萬國人的褻瀆，更是對全體中華兒女良知的公然挑戰。這種侮辱抗日先烈的無恥行為令人痛心、憤慨，必將受到法律和歷史的審判。

文章稱，連保家衛國、抵禦外敵的先烈都能這樣侮辱踐踏，「這些暴徒鼓吹的所謂『自由民主』還能夠相信嗎？他們能夠帶給香港怎樣的未來？」

「國教事關香港社會長遠穩定」

《人民日報》文章則說，目無法紀，可用法治矯正，心中無史、胸中無國，說服起來就極艱難。塗污紀念碑者，與塗污國徽、焚燒國旗、打英美國旗者，本質是一樣的，他們發自心底漠視甚至敵視國家。

文章稱，從根本上來說，國民意識離不開國民教育和歷史教育。儘管特區政府想方設法增進增強港人身份認同，取得一定成效，但從反修例運動的街頭表現看，一些人的國民意識不僅相當淡薄，甚至還有進一步削弱跡象。國民意識的培養，離不開教育。國民教育是民族國家誕生的產物，更是民族國家穩定的基石。

文章指出，香港的國民教育，在方式上如何開展，存在充分探討空間，但在大方向上，還是需要明確哪些是堅定不移的，這事關香港社會長遠的穩定。

指港近現代史教育不足

文章又指，香港中學歷史教育存在課程古今比例不均問題，古代史份量佔超過70%，相反近現代史只佔20%多，因課堂教學較集中古代史，以致4成多的學校略教或不教1949年後的歷史。「這樣的課程安排，很容易導致學生，只知歷史的中國，不知現代的中國；只知古代的輝煌，不懂近代的屈辱。可以想見。如果一個港人連港九大隊的血淚史都不知，又如何體會烏蛟騰抗日烈士紀念碑之重？」

文章強調，中國近現代史基本與香港被殖民史重合，而這段時期香港的殖民教育，本質上是去國家化的「疏離」教育。若有意輕視、略過對這段歷史的重新講述、正確認知，「去殖民化」教育就難以真正完成。

（新華社、《人民日報》）