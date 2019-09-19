汕頭交警「扔車執法」捱批　中央政法委：千鈞一髮亦有標準答案

廣東汕頭日前有交警在追捕涉嫌違規的電單車時，直接將路旁的共享單車扔出去作路障，最終導致電單車翻側，司機及乘客均告受傷。 交警的「扔車執法」惹來批評，連官媒都發文指是「失當且超出合理範圍的執法行為」。 對此，中央政法委日前就在微信公眾號上發文認為，在千鈞一髮之際，前線執法者的限度亦有標準答案，就是「執法規範化」。

該名交警的「扔車執法」惹來批評，交警已通報會將嚴肅追究相關人員責任。（影片截圖）

文章指，從目前交警的通報來看，涉事電單車司機既無酒駕，亦非逃犯，僅僅是無牌駕駛，「即便處罰也不過是罰款，頂多行政拘留」，下場卻是受傷要入院治療，甚至連同行乘客亦遭殃，「他們所承受了慘重的代價，代價和違法行為之間明顯不匹配不對等」。

文章認為，事件正反映不少前線執法者的一個「迷思」，「當遇到潛在危險千鈞一髮，職責和使命要求自己必須採取果斷措施的時候，限度到底在哪裏？」，而標準答案就是「執法規範化」。

所謂「執法規範化」起碼有三種層次，基礎是有可學可用可操作的規章制度，其次是執法者要對此熟知牢記，最後就是要落實到執法能力和執法水平的提升，「正規化、專業化、職業化隊伍中的每一個人，頭頂國徽肩扛重任，身上落着人民群眾期待的目光，理應在執法中努力向『零瑕疵』的方向不斷邁進」。

文章強調執法者代表國家執行律，是否規範事關法律的尊嚴和人民的利益，沒有容錯的空間。（視覺中國）

文章又提到執法者不能機械式理解「執法規範化」為「照章辦事」，「電光石火間，要求執法者在腦子裏過一遍法律法規、規章制度，0.01秒間得出不能『扔車執法』的結論，這是不現實，也是不嚴肅的」，所以應是「在『下意識』中作出合乎規範的執法行為，千鈞一髮時的執法動作『不走形』」，如此才是「有能力有水平的標準」。

文章在最後強調，執法者代表國家執行法律，是否規範事關法律的尊嚴和人民的利益，沒有容錯的空間，「只有每一次執法活動都像『教科書』一樣規範，執法才更有權威，法律才更有尊嚴」。

（中央政法委長安劍）