【觀察】台灣「第三勢力」如何在藍綠對決殺出重圍？

2020年台灣大選日益逼近，各黨紛紛開始競選活動。受限於台灣選制與政治競爭主軸的壓力，「第三勢力」一直未能成形，定位也紛雜不一。所謂「第三勢力」，在台灣包含兩種解讀，一個是意識形態上的非藍非綠（故小藍、小綠不算第三勢力）；另一個則是指國、民兩大黨外的其他選項。就實踐來看，有人將兩種思維合而為一（如柯文哲），有的則是專指其中一種（例如時代力量）。 如果使用廣義的解讀，國民黨、民進黨以外的諸多政黨都視為「第三勢力」，則包含親民黨、時代力量、台灣民眾黨等都可算入，截至9月19日止，台灣內政部登記在案的政黨共有351個，數目算是極多，可是有影響力的比例並不高，真正獨大的還是國、民兩黨，在兩黨的格局中，第三勢力要如何捉住屬於自己的政治光譜？ 撰稿：林嘉禾

時代力量歷經立委林昶佐（左）、洪慈庸退黨後，元氣大傷。（譚英瑛／多維新聞）

台灣自1996年開始的總統大選是典型單一選區制度（一個選區、選出一人），73席區域立法委員選舉則自2008年第7屆起，亦改為單一選區制；另一方面，台灣民主化後，政治競爭的主軸一直延續統獨光譜而開展，亦未能脱離；每逢大選，最重要的議題仍是圍繞統獨開展。在單一選區制、且競爭主軸是統獨光譜的結構下，若要追求非藍非綠的第三勢力，看起來最應該做的就是攻佔意識形態的中間點，在台灣，統獨光譜的中間點，就是既不統一、也不獨立。

看起來站在中間就可以了。其實不然，政治學「中位選民定理」清楚揭示，一旦原有兩側候選人亦將立場移往中間，則選民政策偏好圖的常態分配下，他們可以吸引到自己原有的票源以及靠近中間的票源，反而第三勢力空間會被擠壓，重新尋求光譜上的最大「空白處」，如此往復不已，三方競爭將會極難尋覓平衡點。

柯文哲籌組民眾黨，盼望能撼動藍綠版圖。（洪嘉徽攝）

更嚴峻的挑戰是，當下台灣的統獨光譜早已產生質變、更難拓展。因藍營「共主」國民黨的政策早已改為「不統、不獨、不武」，所以光譜上的「統一端」成為邊緣、經營它的新黨一直未有起色，縮小的格局下，其他「第三勢力」很難在裡面站穩腳跟，例如，雖然「不統」、「獨立」、「主體性」、「台灣價值」等概念的解讀仍有非常多言詞運用的空間，但實際上並沒有辦法真正拓展光譜選項；從另一個角度來看，柯文哲雖有很強的個人特質，但他的兩岸政策思維跟美中台三角戰略的避險立場，實與國民黨如出一轍。

既然在意識形態上，「第三勢力」很難依循統獨光譜找到新的立足點，對它們而言，唯一可能的突破方向，就是改變政治競爭主軸，以左、右翼光譜來做為競爭軸線，只有使政治焦點聚集在政策良窳的討論，才能讓第三勢力所痛恨的「藍綠惡鬥」得以轉化、予台灣政治競爭風氣有再生的機會。

藍綠惡鬥在立法院相互杯葛是台灣的政治生態。（資料圖片）

其實，以左、右翼光譜作為政治競爭主軸，也是歐洲成熟民主國家的主要樣態，一旦是以左、右思維當作競爭軸線，則雖然單一選區制與政黨門檻還是可能傾向兩大政黨的結構，但「第三勢力」將有更多空間尋找自身的定位與建立穩定客群，一旦跨過5%門檻得到席次，較能夠長久經營，不會如以往台灣幾個「第三大黨」這般忽明忽暗、瞬間熄滅，而且隨著社會持續發展，有朝一日也可能成為主流大黨。

2020年大選，「第三勢力」若要能夠扎穩馬步、扭轉政治競爭主軸，戰略上最值得采用的就是不斷曝光改善社會經濟政策的主張，爭取台灣民眾的認同。然而台灣大選往往在最後回歸到統獨藍綠的對決態勢，這是台灣民主制度很難跳脱的制約，「第三勢力」在台灣要想真正的走出新局，道阻且長。