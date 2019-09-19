杭州法院微信朋友圈「懸紅」找老賴　最高可獎逾九百萬

為了對付「老賴」（故意賴帳者），杭州市江干區法院首次運用微信小程序，在微信朋友圈投放執行懸賞令，這種做法屬省內首創。 執行懸賞令會在微信朋友圈上透過廣告投送至老賴的親戚、好友、同事等，以及老賴微信定位3至5公里距離內的「附近的人」。

這期懸賞令公告獎金比例為5%，被執行人未履行標的最大的一個為1.77億元（人民幣，下同），其獎金可達到886.76萬元之多。（網絡圖片）

杭州市江干區法院的執行懸賞令會在法院官網、公眾號以及特定微信朋友圈同時同步發放。在特定朋友圈發放，是法院通過微信小程序利用大數據的工作創新，旨在提高生效裁判自動履行和打擊拒不執行行為。

具體來說，就是利用微信平台，通過廣告投放的曝光形式，將懸賞公告精準定向投送至老賴的周邊人群（如親戚、好友、同事），建立線索舉報通道。通過懸賞的方式，從而給老賴製造壓力，最終迫使其主動償還債務。能看到這條懸賞令的除了老賴的微信好友，還有微信定位3至5公里距離內的「附近的人」。

懸賞獎金經過申請人同意，為執行標的的5%至10%，從追回的執行款中扣減發放。這期懸賞令公告獎金比例為5%，被執行人未履行標的最大的一個為1.77億元（人民幣，下同），其獎金可達到886.76萬元（約合987萬港元）之多。

（浙江在線）