【國內首個】袁隆平團隊於黑龍江設「海水稻」寒地育種站

據央視報道，袁隆平「海水稻」團隊在東北地區試種選育逐步取得成功的基礎上，9月18日（周三）在黑龍江省鐵力市國家現代農業產業園設立國內首個「海水稻」寒地育種工作站。

2019年6月，在浙江温州，農民插秧試種袁隆平海水稻。（視覺中國）

鐵力市地處高寒地區第三、第四積温帶，也是世界三大蘇打鹽鹼地之一，寒地水稻育種優勢明顯。青島海水稻研究發展中心工作人員表示，在此開展寒地育種項目，能夠滿足整個東北及內蒙古東部地區水稻種植區域的需求，對水稻品種進行耐鹼耐寒性研究和推廣具有較強的區域代表性。

青島海水稻研究發展中心營銷中心總監王自林指，東北四省（區）用的水稻品種最多的，就是黑龍江第三積温帶的品種。在未來三年，在鐵力選育的品種，會在氣候區做耐寒測試，為農民提高種植穩定性。

截至目前，袁隆平「海水稻」團隊在全國五大類鹽鹼地區建立了8個「海水稻」試驗種植基地，2019年種植各類品種的「海水稻」約2萬畝。黑龍江省大慶地區種植的「海水稻」2018年測產，畝產可達500斤以上。

據青島海水稻研究發展中心工作人員指，目前「海水稻」在東北種了不到200畝，未來3年計劃在東北地區推廣1500萬畝海水稻種植目標。

（央視）