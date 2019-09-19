【觀察】台灣大選重歸藍綠對決　北京能期待轉機嗎

郭台銘棄選讓國民黨眾大老激動喊出「國民黨團結」口號之餘，柯文哲雲淡風輕也以不意外之姿不參與2020政權爭奪——這意味着藍營票倉避免了分割之虞，無疑增加了國民黨參選人韓國瑜抗衡蔡英文的籌碼。而蔡英文不願看到的是，民進黨大老呂秀蓮蹊蹺重出江湖瓜分其票倉，此外，9月16日當晚，台灣僅有的17個邦交國再被大陸攻下一城，蔡英文內外交困的窘境是否會衝擊其再度奪取2020年台灣總統寶座？

國際局勢變化下，蔡英文捆綁美國的策略使得台灣外交喪失了靈活性。圖為蔡英文在9月16日當晚對台灣與所羅門斷交發表聲明。（多維新聞）

評論人士稱，台灣邦誼不穩，所羅門斷交不是個例，國民黨對民進黨發起的票選「下架」攻勢也不是郭台銘棄選才面臨的衝擊，但當這系列事件擺在蔡政府的桌面，其應該清醒地認識到，蔡英文政府不但連最起碼的「現狀」都沒有得到維護，反而在這個執政周期內變得狼煙四起。

重回藍綠對決

本來，2020年台灣領導人大選除卻藍綠對陣的傳統戲碼之外，人氣頗高的柯文哲、郭台銘可以成為改寫台灣選舉政治結果的「第三支力量」，帶給台灣民眾不一樣的選擇。然而，孰料「大戰」前夕，「第三支力量」相繼主動選擇放棄，令台灣選舉重歸「傳統」。隨着郭台銘「緊急剎車」放棄獨立候選登記，柯文哲也表態不選，而台灣前副總統呂秀蓮卻加入2020的大選爭奪，選情似乎朝着有利藍營的態勢發展。

當然，從郭台銘的棄選聲明仍可以看出他是不甘心的，內中藏着對國民黨的不滿與抱怨，但又不是純粹針對國民黨的，而恐怕更多是一種時勢之下的「委屈」。即是藍綠相爭之下，意識形態的對決已經讓郭台銘、柯文哲這種第三勢力在「人情」與選票「現實」的夾擊之下不甘讓路。

台灣的時勢是什麼？郭台銘發佈的棄選「宣傳片」中被刪掉的四個字「政治鬧劇」切中了這個問題的重心。民進黨黨內初選之時，蔡英文與賴清德的對決重點即是誰能打敗國民黨。至蔡英文勝出，面對新晉對手韓國瑜，蔡英文利用中美局勢、香港局勢一路撿槍撿炮，民調扶搖直上，但是選票高漲之下，是蔡英文所象徵的台灣未來卻不知在何方。

而被掌握權柄的民進黨打壓的國民黨雖宣稱誓要奪回執政權，一雪前恥。但是，郭台銘在黨內初選即出局，之後更被要求以黨的利益為重顧全大局，但是當政黨利益在權力爭奪中被放大，政治理念、黨員權益似乎只剩下不可避免的被壓縮，郭台銘負氣退黨，與韓國瑜尷尬的替黨從徵究竟能否重新聚合足夠的台灣民意支持呢？郭台銘、柯文哲的「退」能成就他的「進」嗎？再看新黨參選人楊世光表示參選的首要目標不是當選，而是下架民進黨和蔡英文，為此願意成為幫韓國瑜拉下蔡英文的助力。

郭台銘日前宣布，退出國民黨，也不參加聯署選總統。（影片截圖）

在此背景下，被政黨廝殺、意識形態操控，台灣的政治選舉也就陷入用「腳」投票的旋渦。

大變局下 找錯了「位置」

9月16日，在蔡政府以及美國的幾經「挽留」之下，所羅門仍然轉投北京，這是蔡英文任職3年斷交的第6個邦交國。此次，蔡英文仍然以「中共打壓」的說辭解釋，但是她是否應該更多省思中共為什麼要打壓？台灣何以要被動承受這種打壓？

在此次所羅門外交轉向事件上，就可以清楚看到傳統強權（美國）的話語已不管用，當原本的「絕對掌控」權力出現衰退或者有清楚明白的挑戰者下，在地國家自然會出現更多的選擇空間。而「誰能夠對我有利、誰能夠提供我更多利益」也就成了其選擇的重要標準。然而，蔡英文政府只是意識到了大陸成長，卻從來不願意承認這種成長對台灣國際生存空間的影響。

更有甚者，蔡英文不願意接受外交現實不算，而且進一步一再挑逗大陸的敏感神經。當「九二共識」還沒有被標籤化，兩岸還有「走動」，可是在蔡的執政周期，兩岸高層互動凍結，蔡寄希望於捆綁美國，假借中美貿易爭端的關係裂隙，甚至暗中在大陸最為忌諱的香港問題上扮演角色。如此，蔡英文政府在處理兩岸關係上已經完全喪失了互動靈活性，除了在島內藉此煽動民意，營造「亡國感」，其在大國博弈中能充當什麼角色，又能分得多少利益，台灣的位置在哪？

在蔡上台之初，北京不能說沒有給過其「機會」，當蔡以「維持現狀」告知中共，大陸僅以「未完成的答卷」回應，可見中共對其保持了一定程度的耐心，但當其在香港問題上對中共上下其手，也就怪不得北京暫停自由行，封殺「金馬」對其略施小懲，當其決心將「兩岸和平」現狀轉向「台灣主體地位」的「現狀」，也就怪不得中共端出「兩制」台灣方案」為核心的「習五點」來對其進行降維打擊。無論2020台灣大選的局勢如何，中共已經不打算再置身事外。