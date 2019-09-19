肖鋼首曝2015年股災真相：不存在境外勢力操縱

因2015年中國股災被免證監會主席的肖鋼近期頻繁發聲。在9月18日召開的薊門法治金融論壇上，肖鋼首次回應2015年股市危機的得與失。他表示，股市危機不存在境外勢力操縱，個別外資公司違法違規行為已經得到懲處，那是另當別論的。

在這場題為《終結「牛市情節」——從2015年股市危機中學到了什麼？》的主題演講中，肖鋼表示，全社會廣泛存在「牛市情結」，其原因在於：在上漲市中市場參與者都獲得了好處。在「牛市情結」下，政策以寬鬆基調為主，呈現刺激政策多、控制政策少的特徵，導致股票市場發展政策驅動特徵。但監管部門把股市上漲看成政績是不應當有的情結。

他還表示，媒體傳遞信息、助推情緒的特質使其在股票市場中的作用變得日益重要和複雜。媒體已成為股票定價因素之一。所以媒體宣傳很重要，一定要準確、客觀、專業。

肖鋼罕見回應2015年股市危機。（VCG）

肖鋼稱，2015年的異常波動與歷次的暴跌不同，是在於2015年的股市危機是由資金槓桿導致的流動性危機，引發了投資者大面積恐慌，危急情況非同尋常。如果不是槓桿資金，市場本身有一種穩定機制，會趨於平衡，而槓桿資金影響下，會加速市場下跌，出現股市的踩踏現象。在這種情況下，政府必須果斷出手，防範可能發生的系統性風險。

在談及當前市場還存在2015年的市場風險時，肖鋼表示，是槓桿風險。槓桿風險近期表現不僅是借錢炒股，而且融資質押風險也暴露出來了。

資料顯示，現年61歲的肖鋼，湖南長沙人。1981年畢業於原湖南財經學院，曾任中國央行原行長呂培儉秘書。1995年出任央行計劃資金司司長，2003年出任中國銀行董事長；2013年，接任證監會主席。

2016年2月，肖鋼被免去證監會主席職務。儘管中共官方沒解釋肖鋼被免職的原因，但外界估計必定跟「暴力救市失敗」，以及「熔斷機制魂斷」這兩大事件有莫大關連，否則原本任期至2018年年底才屆滿的肖鋼，不可能黯然提早卸職。

肖鋼執掌中證監後，除了落實「滬港通」之外，也曾經令A股走出低谷，於2015年上半年透過槓桿（兩融）等等，促使上證指數從三千多點，漲升至六月時逾五千點。

大陸曾有信託界專家表示：「肖鋼分管信託業時的作風一貫穩重、謹慎。」業內人士認為，肖鋼在人行分管信託監管時，嚴格整頓信託業，為信託業的健康發展打下了良好基礎。