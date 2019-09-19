【觀察】兩岸民間尋融合契機？　大陸電商推台灣購物節

兩岸官方與高層交流互動自2016年以來的表現可說是毫無成績。最常看到的只有台灣陸委會與大陸國台辦之間的口水戰，彼此的關係降到冰點。不過，兩岸的民間交流雖受到影響，但大多數的互動仍持續運作。 天貓國際、雲集和融融好貨3家大陸電商平台於9月18日就宣佈三者將攜手在9月20日推出「920就愛你」台灣精品購物狂歡節，更是兩岸追尋融合的另一種呈現方式。 撰稿：鄭文翔

今年度的「浙江．台灣合作周」活動，主旨圍繞著「共用機遇、融合發展」，重點聚焦新經濟新產業合作與創新發展，推進浙台經貿、青年、文化、基層、農業等交流合作，共用長三角一體化等戰略機遇。除了電商推出的活動之外，其他較受外界矚目的，就是嘉興中院涉台合議庭9月16日時在嘉興正式揭牌成立。這同時也是浙江省第一個涉台案件專業合議庭，進一步象徵著浙江涉台司法保護又更上一層樓。

浙江台灣合作周開跑，推進浙台合作交流。（聯合報）

據《聯合報》報道，此番「浙江．台灣合作周」的子論壇「兩岸電商協作高峰論壇」於9月18日在杭州舉辦，兩岸共計逾350餘人齊聚，共商以電商推動更多台灣商品進入大陸市場。

在該論壇中，包括天貓國際、雲集、和融融好貨3家大陸電商平台，與台灣企業樂利數字、軒鬱、台品等數十家台灣品牌合作，宣佈成立「兩岸電商協作聯盟」，並發佈推動兩岸電商協作倡議，希望藉此平台，進一步推動兩岸跨境電商產業與品牌發展的新模式。

更重要的是，兩岸電商協作聯盟也許下承諾，將力爭達成2019年在大陸電商平台銷售人民幣10億元台灣商品的目標。為達成目標，3家電商也宣佈將推出「920就愛你」台灣精品購物狂歡節。雲集創始人兼CEO肖尚略宣示該購物狂歡節將力爭成為台灣精品的「雙十一」。

雙十一購物節每年都在突破紀錄，創造巨大的商機。2018年天貓雙十一，成交額突破人民幣1000億元大關比2017年快了7個多小時。（VCG）

事實上扣除掉本次台灣精品購物狂歡節的做法，此前不久，淘寶與天貓也整合該平台，於9月9日時舉辦台灣限定的「99潮文創品鑒會」，集合多款淘寶及天貓的設計單品，並首度發佈《台灣消費橙皮書》報告剖析台灣各縣市消費特點及與在地熱賣商品，以及台灣專屬的「99划算節」攻略。

可以說，大陸電商特地為以台灣為名，弄了專屬的購物節，其實也是另一種從生活層面將兩岸融合的方式。雖然兩岸高層關係冰凍，但基層與經濟的來往仍十分蓬勃。據中國大陸海關總署的統計資料顯示，自2016年以來截至2018年，大陸進口台灣與出口台灣的貿易總額仍逐年增加，從1,796億美元、1,993億美元到2,262億美元，這就明顯地說明瞭兩岸在政治紛擾之外仍處於相當緊密的關係。

兩岸官方關係緊張，台灣總統蔡英文多次展現強硬態度。(洪嘉徽攝)

雖然兩岸持續陷入中美貿易戰、台灣總統大選、香港「反修例」事件所引發的紛擾之中，民間雖然受到影響，例如對於國際與台灣品牌的獵巫行動、要求品牌政治表態，但更多的是兩岸社會依舊希望彼此能維持正常的交流與互動。台灣主計總處8月公佈的資料顯示，台灣的外配人口按個別出生地觀察，仍以來自大陸的配偶34.5萬人、佔62.8％最多；另一方面，目前長住大陸的台灣人口也可能超過200萬，更代表兩岸融合已無法逆流。

這次大陸電商平台以台灣為名義開辦購物節，只是另一個兩岸基層融合的表現，未來在各行各業中或許會有更多的方法與途徑，讓兩岸「你中有我、我中有你」。



即便政治與意識型態的紛擾無法完全消除，但若能以民間社會的力量讓彼此更加理解與尊重對方，或許也是兩岸雖處於高層劍拔弩張仍不失希望的重要因素。