【全國首例】上海允許自動駕駛汽車測試載客送貨

據內媒報道，中國汽車製造商上汽、德國寶馬，以及網約車公司滴滴出行於周一（16日）在上海舉行的2019世界智能網聯汽車大會上，獲得了上海市頒發的智能網聯汽車示範應用牌照。 上海成為中國首個發放示範應用牌照、允許自動駕駛汽車在街道上測試運客送貨的城市，對有意在中國商業化利用自動駕駛技術的企業釋放了積極信號。

上汽、寶馬及滴滴出行於世界智能網聯汽車大會上，獲得了上海市頒發的智能網聯汽車示範應用牌照。（《中國基金報》）

上述三家企業可先行在上海嘉定區開展示範應用，但首次申請的車輛最多批准50輛，滿六個月且運行良好後可追加。這個變化是否意味著自動駕駛汽車將會很快進入城市生活？上海淞泓智能汽車科技有限公司總經理李霖說，在現行的法律法規要求下，示範應用仍然屬於測試性質，不能涉及商業化運營。

不過李霖也說，擁有示範應用牌照的車輛可以嘗試功能化的載人、載貨，這與在開放道路測試階段，車輛只允許搭載安全員和相關的工程技術人員，有很大的差別，「這是走向未來商業化落地的必經之路」。

上汽集團自主研發的無人駕駛汽車在上海嘉定區的國家智能網聯汽車（上海）試點示範區進行開放測試。（網絡圖片）

上汽、寶馬、滴滴出行成為首批三家獲得示範應用牌照的企業，它們被認為分別代表自主品牌、跨國企業和出行科技公司在業內的領先水平。以上汽舉例來說，其自主開發的智能駕駛汽車樣車測試總里程接近12萬公里，在開放道路的測試里程已超過一萬公里；滴滴出行今年8月份宣布計劃在嘉定區推出一個自動駕駛出租車系統，為其叫車服務用戶提供在特定區域內呼叫自動駕駛網約車的服務。

（新華社/《中國基金報》）