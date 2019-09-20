【逃犯條例】收地建屋惹建制派微言　北京會否出手助港府？

香港示威浪潮暫時陷入僵持局面，現時警隊在治安戰已站穩陣腳，阻截「流水式」衝擊，然而港府在輿論戰仍處於下風，民意未見逆轉。 最近港府放風指有意收地建公屋，民建聯亦高調表態支持，其後新華社、《人民日報》、中央政法委等官方機關紛紛響應，指當下危機源於社會經濟的「深層次矛盾」，矛頭直指各大地產商：「香港樓宇的『天價』對誰有利，答案或許並不難猜。」

關鍵在如何運用「尚方寶劍」

《香港01》一向支持港府引用《收回土地條例》，增加土地供應，但也明白到出動「尚方寶劍」是一回事，如何運動箇中權力是另一回事。

單講土地問題，地產建設商會執行委會主席梁志堅表示，部份發展商所持土地商業價值有限，政府出錢收地是「一家便宜兩家著」，但對於按現行每平方呎約1300多元作補償，他就不願置評。土供組主席兼房委會資助房屋小組主席黃遠輝則直接建議，當局可提升土地補償價格。

鄉議局主席劉業強。（資料圖片）

石禮謙：「打地產商」製造矛盾

即使港府願意補貼地價，收地建造公屋，解決住房問題亦非一朝一夕之事，目前用意只在於展示港府仍有管治意志，未見得有助打贏輿論戰。9月19日，地產業界人士如施永青便在旗下《AM730》指出：「（民生議題）都是香港社會存在已久的老大難問題；解決需時，遠水根本不能夠近火。」

輿論戰效果有限，港府放出的風聲先引來個別建制派反彈。鄉議局主席劉業強於17日表明，希望政府不要以為手持《收回土地條例》就是「尚方寶劍」，可「盲搶」新界私人土地；立法會地產及建造界議員石禮謙則於20日直言，港府由於民望低落，藉此「打地產商」並製造矛盾，以期塑造有所作為的觀感。

【85罷工】最後集會亦無可避免演變多區衝突，多區都有市民與警方開打、圍堵警署。在沙田，更有示威者向警署放火。（盧翊銘攝）

大財團勢力獲「制度化」呈現

本港許多大財團以地產生意為主業，勢力延伸至各行各業，其政經影響力於現行政制獲得顯著確認。

立法會共有70位議員，有35位來自功能界別，當中又有約一半界別與工商界有關，如金融界、進出口界、飲食界等等。必須指出的是，工商界不是鐵板一塊，各界別的利益和立場不一定一致，但大財團財雄勢大，制度上可藉擴張生意版圖以增加手上選票，現實上可通過商業網絡以發揮遊說作用。

至於特首選舉，按現行辦法分為4大界別，各界別持有300票，其中「第一界別」即主要由工商界代表組成，包括香港僱主聯合會（16票）、地產及建造界（18票）、進出口界（18票）等等。回顧2017年特首選舉，就有傳工商界傾向投票予曾俊華，結果經過北京一番「箍票」工作，林鄭月娥成功以777票當選。

曾鈺成：政治和經濟都欠民主

由此可見，大財團勢力有其「制度化」根源，一旦港府有大動作「搬乳酪」，立刻就要承受內部反彈的風險。有見及此，《香港01》認為北京有需要建立積極的「一國兩制」心態，推動和督促港府的改革規劃，並可在政治面上予以援手，從中協調各方利益。

石禮謙認為，政府如在現今民望低落的情況下，同意積極運用《收回土地條例》收地建公屋，只是期望製造政府有作為的感觀，而該做法是「打地產商」，並製造矛盾。（梁鵬威攝）

可是按「一國兩制」規範，香港問題終究要香港解決。遍觀各地民主政制，金權政治比比皆是，選舉制度無從制衡大財團，但香港的情況更特殊，財閥勢力獲「制度化」呈現，而港府既無政績又非民選，欠缺認受性。若果要增強港府的政治能量，以助應付既得利益集團，雙普選政制改革亦應在考慮之列。

立法會前主席曾鈺成早前指出，示威浪潮有兩大源頭：「政治沒民主，經濟又沒民主，這讓年輕人看不到前途。」港府正設法就「經濟民主」對症下藥，北京表明支持和支援；至於「政治民主」，北京或可考慮在適當時機，再次推行雙普選政改，真正消除社會疑慮，滿足港人心中的最大期待。