【台基斷交】國台辦：基里巴斯政府決定正確　高度讚賞

台灣今日（20日）與太平洋國家基里巴斯斷交，不但邦交國減至15個，更是繼所羅門群島後，一週內再發生同類事件。台灣總統府發聲明稱，基國政府因索求不當金援未果，並因大陸金錢外交攻勢而與台斷交。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光同日表示，高度讚賞基里巴斯政府和人民的決定。他又批評民進黨無端指責基里巴斯政府，與他們過去對基里巴斯講過的話自相矛盾，是對基里巴斯極不尊重的表現。

目前台灣邦交國剩下15國。圖為台灣海巡署巡護九號今年7月泊靠吉里巴斯。（海巡署艦隊分署供圖）

馬曉光說，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分。這是從未、也不可改變的基本事實，也是國際社會普遍共識。基里巴斯政府和人民順應歷史大勢，作出加入全世界178個與中國建立正式外交關係國家行列的正確決定，對此表示高度讚賞。

民進黨當局對基里巴斯政府的種種無端指責，與他們過去對基里巴斯講過的話自相矛盾，更是對基里巴斯國家及人民極不尊重的表現。 國台辦發言人馬曉光

馬曉光還說，民進黨的慣用做法就是編織謊言，以此轉移視線、欺騙廣大台灣同胞，兩岸同胞早已看得清清楚楚。他重申只有堅持一個中國原則，兩岸關係才能改善和發展，台灣同胞才能獲得更好的民生福祉，更大的發展空間，更加安全、更有尊嚴。

基里巴斯與台灣斷交，台灣媒體指基里巴斯曾開口索款買波音客機（Getty Images）

此外，大陸外交部發言人耿爽今天也就「台基斷交」作出回應。針對有台媒稱，中國大陸在基里巴斯開展「金援外交」，耿爽指，在所羅門群島與台灣斷交時，台灣島內某些人就用同樣的說辭來混淆視聽，顛倒黑白。他形容島內言論再次暴露他們「以己之心、度人之腹」的心態，又強調「原則是買不來的，信任也是買不來的」。

（綜合報道）