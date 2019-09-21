國務院：遊樂場所發生較大安全事故將實施信用懲戒

據應急管理部網站9月20日消息，國務院安委會辦公室日前下發《關於加強遊樂場所和遊樂設施安全監管工作的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》指出，嚴格事故調查處理，實施信用聯合懲戒要嚴格實施信用懲戒。

近期，全國連續發生多起遊樂場所和遊樂設施安全事故。5月1日，四川省成都市天府新區「孩子的院子」發生滑梯傷害事故，造成2死12傷；5月2日，河北省保定市淶源縣一充氣城堡被大風掀翻，造成2死7傷；7月20日，安徽省黃山市黃山區豐大國際酒店一充氣城堡頂部下陷，造成1死4傷；7月29日，吉林省延邊州龍井市裕瀧水韻水上樂園海嘯池在造浪過程中產生巨浪，將池中部分遊玩者沖到海嘯池邊緣和池外，造成44人受傷。

7月29日，吉林省延邊州龍井市裕瀧水韻水上樂園海嘯池發生事故。（資料圖片）

國務院安委會指，為深刻吸取事故教訓，切實加強遊樂場所安全管理工作，嚴防同類事故反復發生，發出通知。

《通知》指，要進一步提高思想認識，增強責任感和緊迫感；進一步明確職責分工，凝聚安全監管合力；進一步強化聯合執法檢查，嚴肅查處違法違規行為；進一步嚴格事故調查處理，實施信用聯合懲戒要嚴格實施信用懲戒；進一步加強宣傳引導，營造良好社會氛圍

值得注意的是，在關於信用懲戒方面，《通知》指，對在檢查中發現的重大事故隱患，不及時整改，仍冒險經營的，以及發生較大及以上生產安全責任事故等嚴重違法違規行為的，嚴格按規定將負有責任的經營管理主體和有關人員納入聯合懲戒物件，實施有效懲戒，切實提高經營管理主體的違法違規成本。