【921大地震20年】二戰後最嚴重天災　「救災」如何翻轉台軍形象

1999年9月21日午夜，台灣中部發生黎克特製震級7.3的地震，持續超過100秒，共有2,415人死亡與超過萬人受傷，分別有5萬間房屋半倒與全倒，是台灣自二戰以來最嚴重的單一天然災害。 在主震結束後的40分鐘內，台軍衡山指揮所奉時任參謀總長湯曜明上將之令，發佈救災命令：「不待令投入救災。」據湯曜明於同年11月10在立法院的報告，此命令是由他請示國防部長和總統同意後下達的，等同於進入準戰備狀況，全面動員現役軍人；事後據台灣國防部統計，超過90天的時間中台軍動員46萬人次救災。而長年因龐大軍隊預算遭詬病的台灣軍隊，在地震、颱風頻仍的台灣靠著救災翻轉形象。 撰稿：袁愷勛

由於台灣1999年仍屬徵兵制（直至2018年為止），成年男子有義務服兵役並於1年至2年後退伍回到一般社會，故如今台灣成年男子擁有作為軍人的救災經驗者並不罕見，2009年的八八風災、2018年花蓮大地震、也都可以看見軍人身影。

台灣網紅「館長」陳之翰即曾於2019年7月4日回憶，於921地震當年作為海軍陸戰隊前往台中救災，引起網上多人回應：由於道路阻斷，重型機具難以進入，許多軍人必須徒手開挖，徒手挖出受災屍體時的精神衝擊讓不少軍人後送軍方醫院；由於一次任務往往長達10天以上，災區內物資缺乏，救災軍人缺乏換洗衣物也無法盥洗；且擔心餘震和建築結構不穩，深入災區的軍人往往棄房屋而露天睡於地上等等。

台灣網紅「館長」是海軍陸戰隊退伍，在網上分享救災經驗。（Facebook@飆悍）

台灣長年無戰事，但龐大的軍隊編制和預算屢屢遭詬病，且軍隊內形式主義風氣也讓退伍役男多有微辭，如水溝內不能有水、垃圾桶內不能有垃圾、車子內不能有蚊子等等細瑣規定往往成為笑柄，長年下來讓台軍人地位在社會上頗為微妙。但自從921地震後，「救災視同作戰」的口號一出，對於提升台軍的士氣與社會地位頗有正面影響；許多退役者都說，在軍隊內「什麼都是假的，只有救災是真的」、「救災是軍人最受百姓愛戴的時候」、「為求退伍寧裝精神病，但為救災自願留營」等等。

在921地震前，台軍出動救災的法源僅有「台灣地區天然災害申請國軍支援辦法」、內政部訂「防災作業手冊」及國防部訂「全民防衛動員實施準備辦法」等3項行政命令，可知大規模出動台軍救災原本並非台灣立法機構的優先考量。雖然在法理上，台灣總統為台軍三軍統帥，由總統首準的命令對台軍的調動權應無疑慮，但始終有「依法無據」的陰影。

故此，台灣立法院於2000年制定《災害防救法》，2001內政部據此重新訂定《申請國軍支援災害處理辦法》，都是因為921地震時顯示出的法源問題。然後又因為2009年時由莫拉克颱風引起的88風災，國防部重新於2010年修訂《國軍協助災害防救辦法》，明文規定台軍於重大災害發生時「應主動派遣兵力協助災害防救」，賦予作戰單位主動搜救的權力，以防止中央或地方主管機關怠惰不作為、不申援的可能性。

台灣軍隊為拉近軍民關係，更加入現在世界風靡的「真人開箱」挑戰。（青年日報）

而由於台陸軍八軍團54工兵群、39化兵群等擁有許多專門機具，例如過橋車、挖土機、發電機與照明車等等，往往是災害發生時第一個被徵詢出動的單位，無形中也提升其知名度。台軍近年也有意無意以「救災」作為重點論調，來提升軍民關係、增加募兵成效等等；雖也被批評是捨本逐末、為了討好老百姓把軍人當作廉價勞工，但如果說1999年的那場災害，定義了接下來20年的台軍形象與自我認同，雖不中亦不遠矣。