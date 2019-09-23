國新辦白皮書談人權事業　人民日報：彰顯保障人權的決心和信心

國務院新聞辦公室昨日（22日）發表中國人權事業發展白皮書。內容提及，人民幸福生活是最大的人權，強調中國始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利。 官媒《人民日報》今天（23日）刊登評論文章指，白皮書有力地彰顯中國在更高水平上保障人權、促進人的全面發展、推動人權事業發展進步的堅強決心和堅定信心。

白皮書提到，人民幸福生活是最大的人權；又稱中國始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展。（資料圖片）

評論文章指出，此次發表的白皮書以詳實數據和大量事實，系統回顧中華人民共和國輝煌壯麗的人權發展歷程，深入闡述中國在人權發展實踐中形成的人權理念，全面介紹新中國成立70年來中國人權事業發展取得的歷史性成就。

文章稱，中國不斷總結人類社會發展經驗，堅持把人權的普遍性原則與自身實際相結合，70年來持續提升人民生活水平、切實保障人民各項權利、重視保障特定群體權利、不斷加強人權法治保障、全面參與全球人權治理、推動世界人權事業發展。

文章稱，經過新中國70年的人權發展實踐，形成較為系統的以人民為中心的人權理念：「人權是歷史的、發展的」、「生存權、發展權是首要的基本人權」、「人權是個人人權與集體人權的有機統一」、「整體推進各項權利是人權實現的重要原則」、「人民的獲得感、幸福感、安全感是檢驗人權實現的重要標準」、「公正合理包容是國際人權治理的基本原則」、「促進人的自由全面發展是人權的最高價值追求」，為推動人權事業發展進步提供重要指引。

（人民日報）