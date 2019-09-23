【逃犯條例】伍淑清：內地買地球儀空運到港　讓學生全面認識中國

香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊和監察顧問伍淑清日前出席聯合國人權理事會會議，為港府修訂《逃犯條例》發聲，指修例初衷用心良苦惟被示威者「騎劫」，認為一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人，又指世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有。

伍淑清接受央視《面對面》節目專訪表示，她們是用民間的方式向大家解釋香港現在發生的情況，而對於因此可能要面臨的尖鋭問題，她早有準備。

伍淑清及何超瓊在瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會上表示，一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人。（資料圖片／曾梓洋攝）

央視在報道中提及，9月初，有示威者號召學生罷課，中華基金中學部份學生受到影響，提出要與校方商討罷課安排。作為學校創辦人，伍淑清和校長與這些學生見面，並安排學校播放講述從鴉片戰爭到新中國成立，以及香港回歸後的愛國影片。伍淑清當時明確表示，自己不同意教師、校工罷工或學生罷課，會勒令參與罷課的學生退學、辭退參與的教職員。

伍淑清說，很多社會問題的根源都源自於教育，她上小學時，來自北京的中文老師教他們中國歷史、古文，常常講起內地的情況、北京的故事，這樣的教育不僅為她打下紮實的中文基礎，亦賦予她中國人的身份認同感。

伍淑清邀請多人編寫《國史百聞》，介紹近當代一百宗歷史事件。（央視）

報道又提及，1998年，伍淑清發起成立中華青少年歷史文化教育基金，每年資助組織香港中學生到內地參觀考察。2000年，伍淑清成立中華基金中學。

伍淑清談及她創辦的學校和香港其他學校的區別，指其學校常常組織學生跟老師去內地和國外考察。每次出國，她都會安排學生到當地的中國使領館拜會，在國旗下唱國歌，讓學生們知道，在國外為他們提供保護的是中國的使領館。

伍淑清又說，她曾花2萬多元從內地買地球儀空運到香港，因為內地買的地球儀不僅有中文名字，且大陸跟台灣是一個國家。而在香港或其他地方買的地球儀，台灣有可能和大陸是分開的。

她還表示，因為擔心當代香港青年在成長中因缺乏國家觀念而被誤導、被利用，自己邀請多人編寫《國史百聞》，介紹近當代一百宗歷史事件。同時，專門培養能夠教授中國歷史的老師，讓年輕人了解，香港和國家是不可分的。

（央視）