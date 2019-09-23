【葉選平逝世】高規格出殯　汪洋出席送別儀式　習李等送花圈致哀

本月17日，已故中共開國元帥葉劍英長子、廣東省前省長葉選平在廣州逝世，享年95歲。 葉選平遺體送別儀式今日（23日）早上9時在廣州殯儀館白雲廳舉行，其遺體亦於該處火化。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋等前往為葉選平送別。國家主席習近平、總理李克強等政治局常委，中共退休領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶、賈慶林、曾慶紅等均送上花圈致哀。

習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧等現任中共7常委致送花圈。（「本元不是禪師」微博）

據新華社報道，葉選平病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對葉選平逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。受中共中央委託，汪洋等專程前往廣州殯儀館為葉選平送別，並慰問其親屬。

上午9時許，汪洋等到葉選平的遺體前肅立默哀，向葉選平的遺體三鞠躬，並與葉選平親屬一一握手，轉達習近平等中央領導對葉選平親屬的慰問。中央和國家機關有關部門和廣東省負責官員，葉選平生前友好和家鄉代表也前往送別。

習近平父親習仲勛與葉劍英都是中共元老，習仲勛曾在改革開放初期主政廣東，後來1985至1991年葉選平擔任廣東省長期間，對廣東改革開放有重要貢獻。新華社訃告稱葉選平為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人」。

葉選平（左）和葉劍英（右）合影。（網絡圖片）

1924年出生的葉選平是廣東梅縣人，是留學蘇聯的紅色工程師。他在中華人民共和國成立後長期在瀋陽和北京的大型國企工作，擔任副廠長兼總工程師，後來擔任國家科委局長。文化大革命結束之後，他調往家鄉工作，出任廣東副省長兼省科委主任，當時其父葉劍英擔任全國人大委員長，但也住在廣州。葉選平1983年擔任廣州市長，1985年晉升為廣東省省長，被外界評價為「對廣東改革開放和現代化建設作出重要貢獻」。

他在廣東工作11年，被譽為「實幹家」，積極招商引資，實行了一系列冒險的改革措施，如物價改革、住房改革等。他曾表示改革不冒點風險不行，晚年總結這段時光，表示「做了一些工作，但也給後任省長留下不少包袱和難題」。

2019年9月17日，廣東省前省長葉選平在廣州逝世，享年95歲。

1991年至2003年，葉選平擔任全國政協副主席，其中有十年是常務副主席。他會講流利粵語，在廣東和港澳都頗有威望。

2016年，葉劍英次子葉選寧去世後，中共三位總書記和四任總理，以及所有在位政治局常委齊送花圈致哀，同樣獲得了高規格待遇。

（綜合報道）