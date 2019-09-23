中共密集打虎　兩名副部級官員向力力及魏傳忠被逮捕

中共反腐不停歇，9月23日，最高人民檢察院依法分別對湖南省人大常委會原副主任向力力、中國質量監督檢驗檢疫總局原副局長魏傳忠作出逮捕決定。

據最高檢微信公眾號消息，湖南省人大常委會原黨組成員、副主任向力力涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

中國質量監督檢驗檢疫總局原黨組成員、副局長，中國檢驗檢測學會原會長魏傳忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

湖南省人大常委會原黨組成員、副主任向力力涉嫌受賄遭逮捕。（網上圖片）

據公開資料，向力力生於1962年9月，仕途一直在湖南。曾任長沙市委常委、副市長、湖南省商務廳廳長、郴州市委書記、湖南省政府秘書長等職。

2016年，向力力任湖南省副省長，晉升副部級。2018年，向力力轉任湖南省人大常委會副主任，至2019年5月落馬。

9月7日，向力力因嚴重違紀被「雙開」。時隔僅半個月時間，再被通報逮捕決定。

中國質量監督檢驗檢疫總局原副局長魏傳忠遭逮捕。

值得一提的是，向力力被「雙開」的同一天，魏傳忠也被通報開除黨籍。

公開資料顯示，魏傳忠今年65歲，山東陽谷人。曾任山東聊城商檢局副局長、局長，中國國家商檢局辦公室主任，中國國家出入境檢驗檢疫局辦公室主任，北京出入境檢驗檢疫局副局長、黨組成員，北京出入境檢驗檢疫局局長、黨組書記等職。

2007年至2014年，他擔任原中國國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、黨組成員。2014年7月，到齡退休。

2019年3月15日，魏傳忠涉嫌嚴重違紀違法被查。魏傳忠落馬時間敏感，恰逢中國兩會閉幕，亦在3月15日這個中國著名的「打假日」落馬。