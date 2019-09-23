四川久遠集團原董事長鄧全農被雙開　牽涉核武器製造基地

落馬被查5個月後，中共軍工老虎──中國工程物理研究院應用技術研究發展中心原主任、四川久遠投資控股集團原董事長鄧全農被雙開。

據中央紀委國家監委今天（23日）消息，中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組對中國工程物理研究院應用技術研究發展中心主任、四川久遠投資控股集團（久遠集團）董事長鄧全農嚴重違紀問題進行了紀律審查；經國家監委指定，四川省綿陽市監察委員會對鄧全農嚴重違法問題進行了監察調查。

中國研製的彈道導彈，相關軍工企業多在四川。（新華社）

消息稱，經查，鄧全農未經主管部門審批違規轉讓下屬公司股權，還與他人長期保持不正當性關係。其利用職務上的便利，在企業借款、項目開發、改制增資、工程款撥付、項目招投標等方面為他人謀取利益，收受、索要財物，涉嫌職務犯罪。

依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中國工程物理研究院黨委常委會會議研究，決定給予鄧全農開除黨籍和行政開除處分。依據《中華人民共和國監察法》，四川省綿陽市監察委員會將鄧全農涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

久遠集團註冊資金2億元，是由中國工程物理研究院（簡稱中物院）出資、經四川省經貿委批准成立的資產經營公司，對內稱中物院應用技術研究發展中心（簡稱應技中心）。（截圖）

鄧全農公開的資料較少。據悉，久遠集團是中國工程物理研究院出資成立的資產經營公司，後者是中國計劃單列的唯一核武器研製生產單位，是以發展國防尖端科學技術為主的綜合性研究院。

久遠集團投資方向涉及精細化工、IT產業、設備及儀器製造、環保及新材料等領域，地點位於四川綿陽市。

據瞭解，就在4月份，四川官場接連有官員落馬。4月22日，鄧全農涉嫌違紀違法被查後，4月28日，四川副省長彭宇行被宣布落馬。

網傳四川省副省長彭宇行其落馬涉及國安問題。（資料圖片）

值得注意的是，鄧全農的落馬被指是拉開彭宇行被查的序幕。作為一位主管四川省信息科技的高級官員，彭宇行被查令外界將更多的目光投入到該省的相關行業，特別是四川擁有的較多的涉密軍工行業。

而中國工程物理研究院是中國唯一核武器研製生產單位。曾有留言指，鄧全農在2018年就被查，泄露了在研先進飛機風洞資料和彈道導彈有關的數據。

雖然上述傳聞均無法證實，但由於涉及機密軍工企業，無論是彭宇行，還是鄧全農都有被指存在泄密的風險。