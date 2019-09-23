【國慶70周年】習近平參觀建國70年成就展：只有中共才能領導中國

今日（23日）下午，中共總書記、國家主席習近平前往北京展覽館，參觀「偉大歷程輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70週年大型成就展」。李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際和韓正5名中央政治局常委，以及國家副主席王岐山亦一同參觀展覽。

中共總書記、國家主席習近平前往北京展覽館，參觀「偉大歷程輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70週年大型成就展」。（央視）

據央視報道，今日下午4時10分許，習近平等黨和國家領導人來到北京展覽館，步入展廳參觀展覽。在參觀結束時，習近平表示，中華人民共和國成立70年來，中共不忘初心、牢記使命，團結帶領全國各族人民戰勝各艱難險阻，創造人間奇蹟，中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。70年來中國取得的歷史性成就和變革，充分說明只有中國共產黨才能領導中國，只有社會主義才能救中國，只有改革開放才能發展中國、發展社會主義、發展馬克思主義，只有中國特色社會主義道路才能引領中國走向繁榮富強。

習近平指，70年後再出發，而今邁步從頭越。要展示好、宣傳好新中國的發展歷程、輝煌成就、經驗啟示，激勵全黨全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，團結一致、銳意進取，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢、實現人民對美好生活的嚮往而不懈奮進。

習近平強調，只有中國共產黨才能領導中國。（央視）

成就展以編年體為時間主線，安排設計5個部分，並體現歷次黨代會和重要中央全會、五年規劃（計劃）等方面的跨段主線，選擇150個「新中國第一」進行展示，每10年為單位設置「英雄模範人物牆」。（截圖）

據了解，「偉大歷程輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70週年大型成就展」開幕式今日上午在北京展覽館舉行。該展覽以「開闢和發展中國特色社會主義道路」、「建設社會主義現代化國家」為主題，以編年體為時間主線，安排設計5個部分，並體現歷次黨代會和重要中央全會、五年規劃（計劃）等方面的跨段主線，選擇150個「新中國第一」進行展示，每10年為單位設置「英雄模範人物牆」。

此外，該展覽展出多項重要「歷史性時刻」，包括記錄開國大典歷史時刻的影像，恢復中華人民共和國在聯合國合法權利瞬間的照片、再現北京奧運會盛況的光影設計、港珠澳大橋模型等。

（央視）