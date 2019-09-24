地下主教魏景儀：中梵協議是「聖神的恩典」　地下教會不必再存在

去年9月22日，梵蒂岡和中國政府就主教任命問題簽署臨時協議。協議簽署一週年之際，梵蒂岡官網刊登一篇中國地下主教魏景儀的專訪。 魏景儀認為，中梵協議是「聖神的恩典」，讓中國教會融入教宗聖統制，代表中國政府的獨立自辦教會原則「已有不同解釋」，地下教會的存在已「失去意義」。

2018年9月22日，梵蒂岡和中國政府就主教任命問題簽署臨時協議。（資料圖片）

未受中國政府承認的黑龍江齊齊哈爾教區主教魏景儀在《梵蒂岡內部通訊》（Vatican Insider）的專訪中提到，中國地下教會的存在是為了保持信仰的完整，是與教宗聖統制共融的組成部分。但在中梵協議簽署後，「現在這個目的達到了，地下教會繼續存在，就失去了意義。」

魏景儀形容，中梵協議是「聖神的恩典」，又指天主教會從明末傳入中國以來，主教與教宗都是共融的，一段時期的非法主教祝聖對這個共融構成威脅，是耶穌基督的教會所不願意看到的。「中國的教會不希望這樣，聖座也不希望這樣。聖神推動和說服聖座與中國簽訂協議，就是要保全和珍惜這個寶貴的遺産。」

「參考政府意見不違反天主教教義」

談到中國地下教會與官方教會的關係，魏景儀表示，中梵協議後，中國「自選自聖」主教成為歷史，中國教會在信仰上合一的阻礙已沒有了。但有些人是因為情感上難以接受，暫時還不能在一起，有些人是因法律面問題，管轄的教區有重疊，需要進一步釐清。

至於中國主教選拔過程仍受政府、官方教會影響，魏景儀認為，參考政府意見不違反天主教教義，因為主教和地方政府的關係，會影響地方教會的發展，教會也不希望選出一個和政府矛盾重重的主教，重要的是主教必須由教宗任命，與普世教會共融。

魏景儀認為，獨立自辦教會原則是脱離教宗的，所以地下教會必須存在，以保存信仰的完整。但現在中梵協議「改變了一切」，「獨立自辦」不再違反信仰。（資料圖片）

中梵協議「改變了一切」 「獨立自辦」不再違反信仰

魏景儀續指，中梵簽署協議後，意識到中國政府宗教政策一定作出某些調整，否則不可能達成協議，於是他主動建議地方政府組織學習會。中央統戰部和省的相關官員明確告訴他，「中國獨立自辦教會不是要獨立於普世教會之外，中國教會是普世教會的一個枝條，是連為一體的，這是黨政都承認的」。

魏景儀認為，原來的獨立自辦教會原則是脱離教宗的，所以地下教會必須存在，以保存信仰的完整。但現在中梵協議「改變了一切」，獨立自辦原則的解釋不同，不再違反信仰，就他個人而言，地下教會的繼續存在已失去意義。