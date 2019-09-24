【逃犯條例】上合組織秘書長聲明：外部勢力應放棄令局勢惡化行動

香港反對修訂《逃犯條例》的風波持續。據新華社今天（23日）報道指，上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Norov）當日就香港局勢發表聲明，表明上合組織成員國反對外部勢力干涉中國香港事務的共同立場。

圖為反修例示威活動現場美國國旗飄揚，有人舉牌上書「波蘭支持香港爭取民主」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

聲明指出，上海合作組織堅定支持維護國際法的權威地位，主張恪守《聯合國憲章》，特別是不干涉內政、相互尊重主權和領土完整、保障各國利益原則。

聲明稱，為此，上合組織呼籲外部勢力放棄任何可能導致中國香港特別行政區局勢惡化的行動，停止為香港地區恢復秩序和穩定製造障礙。

此前，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上強調，香港事務是中國的內政，不容任何外國的政府、任何外國的組織、任何外國的個人來干預，任何企圖在涉港問題上玩火的人，最終只會引火燒身，玩火自焚，自食苦果。

公開資料顯示，諾羅夫曾任烏茲別克外長、烏茲別克總統直屬戰略與區域間研究所所長等職。2018年6月舉行的上合組織青島峰會通過任命諾羅夫為該組織秘書長的決議，其任期為2019年1月1日至2021年12月31日。

（綜合報道）