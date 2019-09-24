【觀察】大陸對台工具箱再出招　兩岸關係如何影響台灣對外貿易?

台灣外貿協會（中華民國對外貿易發展協會，簡稱貿協）於9月13日至24日帶著台灣42家業者前往伊拉克進行拓銷業務。不過，貿協秘書長葉明水錶示，伊拉克政府在行程第2天即通知貿協已取消該團簽證，箇中原因不明，貿協對此感到遺憾。有該團參與業者在FB上表示，該團是遭受中國大陸打壓，要求需在24小時內離開伊拉克。 在兩岸關係急凍的現在，中國大陸從對台的「工具箱」裡拿出工具，接連出招，從這件事也凸顯出台灣對外貿易受限於兩岸關係的現實。 撰稿：荀文若

貿協原定從9月13日開始舉辦為期12天的「中東市場貿易暨投資佈局團」，由於中東是貿協近年來積極拓展的重點市場，參展團員多達50餘人。原定要在伊拉克及巴林等地爭取商機，不料在伊拉克首都巴格達即遭遣送出境。

據貿協官網資料顯示，貿協目前為台灣重要的對外貿易推廣機構，是由台灣經濟部結合民間工商團體成立之公益性財團法人，以協助台灣業者拓展對外貿易為設立宗旨。目前，該會除台北總部外，設有桃園、新竹、台中、台南及高雄等5個台灣內部辦事處與全球各地共計63個海外據點。

日前，台灣貿協董事長黃志芳（前中）與台灣駐德代表謝志偉（前右）才獲邀出席今年度的歐洲工具機展，未料時隔不久該會伊拉克參訪團就在大陸壓力下遭要求離境。（中央社）

貿協的作用，有點類似於台灣海基會在兩岸事務上的角色，只不過海基會是專門服務於兩岸關係。不過，兩者確實都是在台灣官方授權之下，以財團法人、民間的立場去做原本屬於官方的工作。貿協因為不僅止於兩岸關係，而是面向全球，因此有更多機會帶領台灣廠商走出台灣與兩岸，同時也引介他國企業與廠商與台企進行合作。

甚至，貿協早早就已在中國大陸設置10個據點，過去每年也都舉辦「台灣名品展」，吸引眾多台商、台企與大陸企業界人士進行交流。但2016年後，由於兩岸關係不佳，行之有年的「台灣名品展」也喊停；加上民進黨政府上台後為了分散馬英九時期經濟一面倒向大陸的困局，推出「新南向政策」，貿協也陸續將重點轉往東南亞國家，例如印度、泰國等地，以配合台灣政府的路線調整。

此次，廠商爆料由貿協帶領的拓銷團因受到中國大陸打壓而被迫離開伊拉克一事，在近期的兩岸關係上並不少見。2018年時，台灣客家事務委員會原本計畫於該年2月底在毛里求斯（台灣稱模裡西斯）舉辦「客家美食節」活動，但因為中國大使館打壓而被迫取消；該年4月，台灣與中國大陸都出席參加在約旦舉辦的的國際文化展覽活動，但大陸代表團和主辦單位卻公開撤下中華民國的國旗，甚至將其踐踏。

另外，台灣經濟部工業局借著參加2019年「台泰產業高峰論壇」，參加東盟「智慧城市國際研討與展覽會」，並帶領8家台灣廠商參加。但在開幕會議上，中國大陸抗議台灣館有「經濟部」3個字，要求立即撤下台灣館招牌，台灣方隨即表達強烈抗議，並表示先前已獲主辦單位核可，但主辦單位仍順應大陸要求撤下台灣館名，台灣出席代表隨即離場。

民進黨政府希望特朗普主政的美國等能夠更加支持台灣，但目前看來仍缺乏實質幫助。（VCG）

此外，據瞭解包括貿協以及某些具有台灣官方色彩的單位，要前往台灣的非邦交國參展或帶領廠商前往交流，時常遇到程度或大或小的阻撓。有的是要求得到中國大陸的同意、有的則不會明確反對台灣團，卻表示同期間中國大陸也在辦展，藉此讓台灣方面自我退縮。

可以說，相關事例都顯現出中國大陸對台百寶箱中充滿許多工具，有時候不用斷交或是較為嚴厲的手段，只要阻撓或切斷台灣對外經濟交流發展的機會，也等於間接扼殺台灣鮮有的國際空間與露出機會，然而，這些都不是嘴巴上喊喊自由民主、批判中國大陸就能夠解決或扭轉乾坤。

此次貿協的案例並非特例。但由此可知，中國大陸對付台灣的工具多元。台灣的困境是雖然知道大陸有很多手段，但卻不知道對岸到底什麼時候要拿什麼東西對付台灣，只能仗恃著美國、日本或澳洲、歐盟等自由民主的「好夥伴」為台灣發聲。但目前看來，這些國家真的也就只是發聲，但沒有什麼實質幫助。

在這樣的情況下，台灣或許需認清兩岸關係是處理台灣對外、台灣拓展國際空間的前提，兩岸關係若持續惡化，台灣在國際上交流、拓展業務也難以有所表現。