人行易綱：「三支箭」措施支持民企及小微企業　效果良好

9月24日（周二），慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場新聞發布會。中國人民銀行行長易綱出席發布會，表示「三支箭」措施包括銀行貸款、市場發債及股權融資同時發力，支持民企及小微企業，以解決融資難及融資貴的問題，收到較好效果。

人民銀行以「三支箭」措施支持民企及小微企業，以解決融資難及融資貴的問題。（資料圖片）

易綱又稱，人行、財政、監管、地方、金融機構的積極性都調動起來，同時在宏觀政策上也用降準、定向降準、再貸款、再貼現等貨幣政策工具引導金融機構給小微企業和民企貸款，收到了比較好的效果。從今年看，民企的貸款增長較快。

此外，易綱指，支持民企發債也收到了比較明顯的效果，已支持66家民營企業發債488億元（人民幣，下同），同時通過這些支持撬動了幾千億元的民企發債，有金融機構還有地方政府也仿照這種辦法，用融資工具支持的方式分擔風險，使得民企債券的發行不僅僅能夠發得出去，而且在發行利率上有所降低。

易綱稱，到今年8月末，普惠金融小微貸款餘額是11萬億元，增長23%，增長的幅度比去年末高8個百分點。「目前有2500多萬戶民營小微經營主體得到了貸款。這樣有力地支持了就業、創業和整個經濟的平穩運行。我們也非常注意小微企業和民營企業的融資成本，今年觀察下來，綜合融資成本是有明顯下降的。」易綱表示，下一步人民銀行將會同有關部門一起，繼續把這「三支箭」用得更好。

（澎湃新聞）