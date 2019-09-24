撤修例北京被指「吹和風」　「清牆」行動預示再起波瀾？

9月4日，特首林鄭月娥宣布，撤回《逃犯條例》修訂草案，實際是滿足示威者其中一個訴求。其後北京和官媒都較為低調平和，以至外界判斷是有意「吹和風」，緩和緊張局勢。

時至近日，立法會議員何君堯於全港18區舉行「香港清潔日」，主張要「洗淨牆壁」及清理「垃圾」，矛頭直指各區「連儂牆」，挑起建制派內部爭議。全國政協副主席、前特首梁振英亦表示，其「懸紅基金」會調查示威者的資金來源。兩人大張旗鼓，與「吹和風」的印象相映成趣，令人猜測官方取態是否有變。

其實所謂「吹和風」的講法有根據，可是描述過於簡單和不準確。官方口徑仍常見「止暴制亂」一詞，並且會主動提出意見，例如官媒《人民日報》（海外版）於9月18日專欄認為，為確保香港遊行示威正常進行，不走上邪路，參考其他國家和城市做法，《禁蒙面法》立法勢在必行。

屯門：手持掃把、垃圾鏟掃街的何君堯，其後登上私家車轉至元朗、大埔等地。當他到達筲箕灣時，有持相反意見的街坊向何君堯指罵，並高呼「筲箕灣唔歡迎你呀！」（鄧柏良攝）

警方已適應「流水式」衝擊

《禁蒙面法》在建制陣營內尚且意見紛紜，官媒卻率先呼籲港府「當斷則斷」，語調顯然不符合「吹和風」的判斷。

實則外界之所以有「吹和風」的印象，事緣相比之前，官媒的報道密度減低了許多，央視不再天天作頭條報道，武警和公安亦不再頻頻在深圳拍片，警告激進示威者「後果自負」，連帶內地民間自發網軍亦偃旗息鼓，「帝吧」和「飯圈女孩」於9月暫未大規模登陸Facebook「洗版」。

+ 2

路線不變是戰略原則，而強度降低是戰術調動。示威浪潮持續逾百日，警方現時已站穩陣腳，發揮裝備、訓練和組織優勢，摸索出「流水式」衝擊的套路，在各大地鐵站和交通要衝重兵屯駐，隨時迅速迎擊，在治安戰線上逐漸收復失地。

寄望港府化解「深層次矛盾」

香港警隊既然能控制局面，「愛國力量」未需要「向內地逃難」，街頭尚未見「不同派系相互大規模仇殺」，「極端份子」更遠遠未至於「接近建立政權」，那麼北京根本毋須冒上動搖「一國兩制」的風險。尤其是示威浪潮影響止於香港，「禍水」未能「東引」至內地，中央政府亦無必要繼續敲山震虎。

行政長官林鄭月娥早前宣布會建構對話平台，走入社區與各階層公開對話。(資料圖片/盧翊銘攝)

另一方面，北京願意「長期作戰」，不急於一時。所謂「作戰」不限於「止暴制亂」，更重要是化解講了許多年的「深層次矛盾」。9月4日，官方新華社便刊文指，示威浪潮有結構原因，貧富懸殊、社會上流機會稀缺和住房問題引致民怨沸騰，一觸即發。

按此思路，北京至低限度寄望港府就此提出解決方案，盡力重新取信於民，最近就《收回土地條例》的討論便是鮮明例子。由港府重塑社會議程，說服市民共同「解決問題」，理智有益地平息事態，長遠防止社會再度大撕裂，其間北京相對低調平和予以配合，所以營造出「吹和風」的觀感。

應避免「唯恐天下不亂」幫倒忙

要長遠重建互信，《香港01》便反覆建議，設置「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」，一則檢討警民衝突成因與責任，反思政府誤判情勢的因由，二則從結構層次著手，推行經濟民生和政制改革，雙普選亦當在考慮之列，三則港府可考慮按案情輕重，特赦或減輕被捕人士的刑責。

+ 3 + 2

至於當下情況，例如制定《禁蒙面法》，港府必須三思而後行，避免火上加油，致令和解之路寸步難行。行政會議成員葉劉淑儀於8月底表示，要考慮立法效果會否適得其反，促使更多人蒙面上街。立法會議員田北辰亦於近日以烏克蘭為例，指立法後民情洶湧，情況更加一發不可收拾。

總而言之，不同政見的人士應明白「多一事不如少一事」之道理，勿再增加社會仇恨，與其「唯恐天下不亂」幫倒忙，不如致力化解當前問題，務實地尋找出路，尋求彼此的「最大公約數」。