發改委寧吉喆：要破除汽車消費限制　多地正在考慮跟進

9月24日（周二），慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場新聞發布會。 國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆表示，要破除汽車消費的限制，目前廣州、深圳等城市已經放寬或取消了限購規定，西安、昆明、貴陽等城市也正在考慮，後續一些具備條件的地區也會陸續跟進。

寧吉喆表示，要破除汽車消費的限制，目前廣州、深圳等城市已經放寬或取消了限購規定，西安、昆明、貴陽等城市也正在考慮。（資料圖片）

寧吉喆表示，促進形成國內強大市場，意義是很大的。一是有利於保持經濟持續健康發展，更好地保障和改善民生。二是有利於促進供需動態平衡，推動產業高質量發展。三是有利於對沖當前世界經濟增速放緩的風險，促進世界經濟穩定發展。

寧吉喆續指，為此必須採取積極有效的措施，加大「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作的力度，穩投資、促消費、擴就業、增收入，實現國民經濟良性循環。這就需要做好四個「著力」（著力擴大投資、著力促進消費提質擴容、著力補齊城鄉區域發展的短板、著力推進產業升級）。

針對著力促進消費提質擴容方面，寧吉喆認為，這是繁榮經濟、改善民生一舉兩得的有效舉措。他又稱，要鼓勵綠色消費，支持居民購買節能家電。要支持服務消費，出台實施養老、家政服務、嬰幼兒照護服務等政策措施，進一步激發服務消費的潛力。

（《澎湃新聞》）