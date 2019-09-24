每日寄送近2億件　中國速遞業務量穩居全球第一

24日（周二），國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國家郵政局副局長戴應軍表示，中國郵政業規模增速在全球郵政業中處於前列，速遞業務量穩居全球第一，現在每天的業務量將近2億件，對全球速遞業務增長的貢獻超過50%。

國家郵政局副局長戴應軍稱，中國速遞業對全球速遞業務增長的貢獻超過50%。（資料圖片/國務院新聞辦公室網站）

戴應軍又表示，中國郵政業目標是到了2035年，郵政業在部分地區和重點領域達到世界前列。到本世紀中葉，全面建成人民滿意、世界前列的交通強國郵政篇。

戴應軍稱，要推動郵政業發展質素變革、效率變革和動力變革。一是加強基礎網絡建設，構建通達全球、智能高效、安全便捷的網絡體系。二是一手發展郵政普遍服務，一手推進速遞普惠發展，提升寄遞領域公共服務水平。三是推進速遞擴容增效，拓寬「寄遞+」領域，推動形成高效便捷的服務體系，更好地服務民生福祉和生產發展。

戴應軍續稱，四是加快構建國際寄遞物流供應鏈體系，形成多元集約、便捷順暢、互利共贏的國際寄遞網絡。五是建設可持續產業生態體系，加快科技創新和產業數字化轉型，推進綠色郵政建設，服務國家生態文明建設。

今年速遞業務量或突破600億件

9月17日，國家郵政局局長馬軍勝稱，速遞業務量從上世紀80年代的153萬件提升到去年的507億件，今年有望突破600億件，30年年均增速高達41.5%，中國包裹速遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和。

（澎湃新聞）