【國慶70周年】習近平：要不斷推進國家治理體系和治理能力現代化

中共中央總書記習近平日前主持中央政治局的「新中國國家制度和法律制度的形成和發展」第十七次集體學習，並強調全黨要堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，繼續沿着中共和人民開闢的正確道路前進，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。

習近平在講話中有提到，國慶70周年臨近，安排是次集體學習，目的就是要回顧70年來中共領導人民推進國家制度和法律制度建設的歷程，總結成就和經驗，深入思考堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大問題。

習近平提到，安排是次集體學習，目的就是要回顧中華人民共和國成立70年來，中共領導人民推進國家制度和法律制度建設的歷程。（中新社）

習近平指，中華人民共和國成立後，中共創造性地運用馬克思主義國家學說，為建設社會主義國家制度不懈努力，逐步確立並鞏固國家的國體、政體、根本政治制度、基本政治制度、基本經濟制度和各方面的重要制度，中國特色社會主義制度不斷完善，中國特色社會主義法律體系也不斷健全。

習近平表示，實踐證明中共把馬克思主義基本原理同中國具體實際結合起來，使中國特色社會主義制度成為具有顯著優越性和強大生命力的制度，保障中國創造出經濟快速發展、社會長期穩定的奇跡，也為發展中國家走向現代化提供全新選擇，為人類探索建設更好社會制度貢獻中國智慧和中國方案。

習近平強調，中國特色社會主義國家制度和法律制度是經過長期實踐檢驗，在於堅持黨的領導的優勢、保證人民當家作主的優勢、堅持全面依法治國的優勢，以及實行民主集中制的優勢，並證明這是一套「行得通、真管用、有效率」的制度體系。而制度的生命力在於執行，要強化制度執行力，加強制度執行的監督，切實把中國制度優勢轉化為治理效能。

此外，習近平亦要求加強對中國特色社會主義國家制度和法律制度的理論研究，總結成功經驗，構築中國制度建設理論的學術體系、理論體系、話語體系，為堅定製度自信提供理論支撐；要加強制度宣傳教育，特別是要加強對青少年的制度教育，講好中國制度故事，引導人們充分認識中共已經走出建設中國特色社會主義制度的成功之路。

（新華社）