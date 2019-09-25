美備忘錄指對台軍售視乎大陸威脅　中國外交部：完全錯誤和無效

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在離任前的8月30日解密一份內部備忘錄，透露美台軍售是建基於台海狀況以及中國大陸的態度，減少對台售武更是以中國大陸的威脅而定。 中國外交部發言人耿爽指出，這份備忘錄內容嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。

耿爽指備忘錄「完全錯誤和無效」。（資料圖片）

據《美國之音》此前報道，該份備忘錄於1982年8月17日，中美簽署《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》（即「八一七公報」）當天，由時任美國總統列根雷根（Ronald Reagan）發送給國務卿舒爾茨（George P. Shultz）及國防部長温伯格（Caspar Weinberger）。

耿爽表示，1972年發表的《中美上海公報》、1979年發表的《中美建交公報》和1982年發表的「八一七公報」，為中美雙方處理兩國關係包括台灣問題確立指導原則。其中，「八一七公報」專門針對美國售台武器問題作明確規定。

美國解密「八一七公報」的一份內部備忘錄。（美國之音）

他說，美方在這份公報中明確承諾，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策；向台灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平；準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。「事實充分證明，美方向台灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報特別是『八一七公報』的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。」

耿爽表示，至於美國內部單方面搞的「所謂備忘錄」，其內容嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。「美方應該遵守的是中美三個聯合公報規定，而不是其單方面搞的什麼備忘錄。」中方強烈敦促美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定追成干擾和損害。

（綜合報道）