【逃犯條例】Twitter再封殺逾4千中國帳戶　人民日報批為港獨站台

今年8月，社交網站Twitter（推特）和Facebook曾關閉大量來自中國內地的帳戶，指其獲得官方支持，針對香港示威活動散播不實言論。 Twitter本月20日再度宣布，關閉全球各地逾萬個涉嫌散播假新聞和親政府宣傳的帳戶，包括4301個以中國內地為基地的帳戶，指它們試圖在香港的示威活動中挑撥、製造不和。 內地官媒《人民日報》今天（25日）發表「鋭評」文章指，Twitter對封殺中國帳戶所給出的理由，恰恰最不講道理，都是顛倒是非，混淆黑白。「關閉揭露亂港分子真面目的帳號，卻容留製造讕言的帳號；一味美化暴徒暴力行為，卻無視亂港分子的惡行，一再為禍港分子張目，難道這就是推特的價值觀？」

Twitter就關閉以中國內地為基地的4301個帳號作出說明。（網站截圖）

文章指，事實證明，Twitter所謂的透明開放就是「選擇性失明」，其口口聲聲的價值觀就是罔顧客觀，無視事實，說一套做一套、雙重標準。「身為全球知名度較高的社交平台，推特本該持論公允，起碼保持公正立場，而反觀推特的一系列所為，只有傲慢和偏見，而無真誠與理性；一味『拉偏架』，而不講究基本事實。這樣的立場怎能立得住？難道推特真要淪為妄圖推倒香港特區的急先鋒？」

文章又指，Twitter「為亂港分子站台，絕不偶然」，美國一些政客日前會見黃之鋒、何韻詩時，Twitter 副總裁Colin Crowell亦跟着會見黃、何等人，「並受到這些亂港分子的無恥吹捧」。「看到推特副總裁與『港獨』分裂分子的『同框照』，網友們一針見血地指出，終於知道推特為什麼大量封號了。」

共青團中央日前在微博發布Twitter副總裁Colin Crowell與黃之鋒一行人的合照。（微博截圖）

文章稱，香港的民主制度是在回歸後真正建立和發展起來的，香港居民的權利和自由依法受到充分保障，「拿這做文章，可謂打錯了算盤；而會見黃之鋒等亂港分子，更是可笑。他們臭名昭著，個個是如假包換的亂港分子，早已受到廣大愛國愛港人士的唾棄，談何公信力？」

（人民日報）