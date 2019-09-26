《人民日報》評聯合國大會：堅持多邊主義是可持續發展的關鍵

美國當地時間9月24日起，聯合國大會正式進入每年一度的「一般性辯論」環節，各國領袖或代表將在一週時間內登台演講，闡述對國家發展及國際合作願景。 官媒《人民日報》今日（26日）發表題為「共同以發展為第一要務」的評論文章，指出只有堅持多邊主義，深化全球發展夥伴關係，才是實現可持續發展目標的關鍵。

美國當地時間9月24日起，聯合國大會正式進入每年一度的「一般性辯論」環節。圖為法國總統馬克龍在聯合國大會「一般性辯論」上發言。（新華社）

評論文章指，發展是人類社會的永恆課題。4年前，聯合國發展峰會通過2030年可持續發展議程，開啟全球發展合作新篇章。雖然全球面臨重重挑戰和道道難關，但發展為人們提供了破解難題的金鑰匙。當前，單邊主義、保護主義威脅全球發展，如何切實保證各國發展權利，讓發展成果惠及更多人民，是世界面臨的一大考驗。

文章續稱，實現可持續發展目標，當務之急是堅定支持多邊主義，支持聯合國在國際體系中發揮核心作用。經濟全球化深入發展，各國是休慼相關的命運共同體。近年來，難民、氣候變化、恐怖主義等問題的發酵，讓人們對全球發展不平等造成的「蝴蝶效應」深有體會。面對全球性問題，必須凝聚全球力量，拿出全球解決辦法。

9月23日，國家主席習近平特別代表、國務委員兼外交部長王毅在紐約聯合國總部出席聯合國氣候行動峰會。（新華社）

文章指，只有堅持多邊主義，深化全球發展夥伴關係，才是實現可持續發展目標的關鍵。任何獨善其身的想法，任何只顧本國發展、忽視別國發展權利的做法，最終都會傷害全球共同發展。

（《人民日報》）