北京有兩個機場為何還建大興機場？　內媒：無法滿足客流量需求

北京大興國際機場昨日（25日）正式通航。對於不少人疑問，北京已經有首都國際機場和南苑國際機場，為何還要花逾800億元人民幣建這座新機場，具有官方背景的內地政論微信公眾號「牛彈琴」今日（26日）就發表評論文章，解釋稱北京原有兩座機場已無法滿足客流量需求。

內地政論微信公眾號「牛彈琴」指，北京原有兩座機場已無法滿足客流量需求，故需興建北京大興國際機場。（新華社）

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文章稱，一般來說，一座城市規劃新建機場的原因大致有兩個，若非原有機場設施過於陳舊，就是原有機場已無法滿足客流量需求，北京建大興機場的理由顯然是後者。

文章指，首都機場始建於1958年，幾十年來擴建了多次，目前有3座航站樓與3條跑道，是世界上最繁忙的機場之一。2017年首都機場旅客吞吐量約9580萬人次，2018年更是達到了1.098億人次，起降架次達到61.4萬架次，平均每天起降架次達到1682架，其旅客吞吐量居世界第二，僅次於美國亞特蘭大機場。但其設計容量卻僅有7600萬人次，運營處於嚴重飽和狀態。

首都機場是世界上最繁忙的機場之一。（網絡圖片）

至於南苑機場則是軍民合用機場，在旅客運輸方面發揮的作用很小，2017年的旅客吞吐量只有590萬人次，相當於首都機場的6%左右，所以，重擔幾乎都落到了首都機場身上。此外，大興機場啟用後，南苑機場關閉，航班將全部遷往大興機場。

大興機場正式運營後，南苑機場也會正式關閉和停運。（視覺中國）

隨著中國經濟的發展，航空運輸需求只增不減，首都機場的壓力還會急劇增大，但能通過繼續擴建首都機場來緩解壓力嗎？文章表示「已經不能了」，因為經過前面幾次擴建，首都機場已擴大到極限狀態，地面機場再怎麼擴建，空域和航線也有限，並不容易再開拓。

文章稱，因此首都機場長期繁忙、擁擠，每天約有300個飛行架次無法安排，每年近1000萬人次的潛在需求被「拒之門外」，由此可見，北京確實需要一座新機場了。

（微信公眾號「牛彈琴」）