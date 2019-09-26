【華為風波】任正非：可把5G技術全面授權一家美國公司　互相競爭

華為創始人任正非近日表示可將華為5G平台技術轉移給美國企業，華為願「幫助美國建立起5G產業」。 任正非今日（26日）在深圳出席座談會時再談及向美國公司銷售5G技術的計劃。他強調不是授權給所有西方公司，而是授權給一家西方公司，而這家公司應該是一家美國公司，又指可把5G技術全面授權給該公司。

華為創始人任正非指，可把5G技術全面授權一家美國公司，在全球互相競爭。（資料圖片）

任正非稱，「我們許可美國公司5G技術，不是把他們限定在美國，他們可以在全球跟我們競爭」。至於可以銷售給美國公司的5G技術的具體內涵，任正非表示，首先是公平無歧視授權給美國公司，硬件，軟件，源代碼，包括晶片的技術也可以。

任正非說：「我們希望在新的起跑線上再次共同起跑，共同為人類做貢獻。我們已經獲得了很多錢，我們引入了強大的競爭對手，就迫使我們19萬員工誰也不能惰怠。我不感到競爭對手給我威脅，我感到競爭對手給我鞭策。」任正非還強調，歐洲的檢查已經證明華為沒有惡意動機，「所以我們有信心給各個國家簽訂無後門的協定」。

任：技術「脱鈎」會產生高成本

關於未來世界的技術會不會「脱鈎」的問題，任正非的判斷是「不會」。任正非說：「如果產生脱鈎，我是並不贊成的。美國公司要是供應零部件，我是一定要買的，不會走完全自力更生的道路，現在是臨時的狀態行為，長期是會融入這個社會，這個世界。」

任正非還指出，美國部分恢復供應，「我們是很歡迎的，我們不會追究以往的事情」。他又指全球化的目的是要資源共享，讓全球人民受益，要是脱鈎的話會產生高成本。優質的服務能降低成本，使70億人民享受成果。

（《澎湃新聞》）