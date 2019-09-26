神秘筆名「宣言」人民日報再發聲　闡述新中國70年取得成就

為慶祝中共建政70周年，央視《新聞聯播》昨天（25日）預告，從9月26日起，《人民日報》將連續刊發三篇署名「宣言」的系列文章。 今天（26日）《人民日報》頭版已刊登了第一篇「宣言」文章《雄關漫道真如鐵》。這篇文章長5,500餘字，從今朝鉅變、奮鬥歷程、創造主體、道路堅定和堅強勇毅的領路人等維度，闡述了新中國在70年裏取得的成就。

《人民日報》9月26日頭版刊登「宣言」文章《雄關漫道真如鐵》。（網上圖片）

《人民日報》旗下微信公號「俠客島」解讀了「宣言」文章的特別之處，指出文章是時政文章的「頂格配置」，皆因「宣言」文章歷來是頭天晚上《新聞聯播》預告、新華社發電文，次日《人民日報》頭版刊發。

「俠客島」指出特別之處還在於，「宣言」每次出手，只談最重大話題。此外，「宣言」刊發的時間節點都非常特殊。

據瞭解，上一次「宣言」還是在2018年中國改革開放40周年時，發表了五篇文章，談及中國特色社會主義進入新時代的歷史機遇、機構改革和改革開放等。

時隔一年多，「宣言」再發文，直接回答了一個問題：新中國是靠什麼從「開除球籍」邊緣到進化為世界第二大經濟體的。

該文章用在網上引發熱議的《中國一分鐘》系列微視頻，來闡釋「中國的每一分鐘，都在寫下奇蹟」。短短几十年時間，當代中國實現了從落後時代到趕上時代、引領時代的跨越。

2018年全國兩會前，人民日報推出系列宣傳片《中國一分鐘》，講述中國改革開放四十年發生的巨大變化和取得的成就。（網上圖片）

文章指出，中國共產黨是世界上最大的執政黨，具有超強整合力、強大動員力和高效執行力。

文章強調，世界上沒有哪個執政黨能像中國共產黨這樣，為了人民的美好生活殫精竭慮、深謀遠劃，一茬接着一茬幹，一張藍圖繪到底；沒有哪個執政黨能像中國共產黨這樣，堅持真理、修正錯誤，以刀刃向內的勇氣自我革命、自我淨化；也沒有哪個執政黨能像中國共產黨這樣，上下同欲、令行禁止，集中力量辦大事，久久為功辦實事，在困難挑戰面前一次次將「不可能」變成「一定能」。

文章最後總結，70年關山飛度，70年驚鴻一瞥。70年輝煌對中國近代歷史而言是一個感歎號，對民族復興偉業而言則是一個逗號。