甘肅武威原書記火榮貴一審判囚18年　曾與女下屬搞權色交易

甘肅省定西市中級人民法院今天（26日）公開宣判甘肅省政協農業和農村工作委員會原副主任火榮貴受賄、挪用公款、濫用職權一案。最終，火榮貴被判刑18年，並處罰金人民幣100萬元。

根據指控，火榮貴在擔任甘肅省政府辦公廳副主任、省政府副秘書長兼省信息化辦公室主任、省政府辦公廳主任、武威市委書記期間，利用職務上的便利，收受他人財物價值人民幣1,334.71萬元；指使國家工作人員挪用公款5,000萬元歸他人公司使用，進行營利活動，挪用公款數額巨大不退還；違反法律規定的權限和程序，指使國家機關工作人員為他人公司無償劃撥13,333,333.4平方米國有未利用沙漠地用於銀行貸款，致使公共財產、國家和人民利益遭受特別重大的損失，情節特別嚴重。

火榮貴曾與女下屬姜保紅搞權色交易。（網上圖片）

資料顯示，1962年生的火榮貴，長期在甘肅省政府辦公廳工作，歷任秘書處處長、主任，以及副秘書長。2010年1月，火榮貴任職武威市委書記，於2017年4月離任。

在火榮貴被免去武威市委書記時，甘肅省委稱其「另有任用」。2017年7月開始擔任甘肅省政協農業和農村工作委員會副主任（正廳長級）。 直至2018年7月13日，火榮貴落馬被查。2019年1月10日，其被通報雙開。

8月28日，姜保紅一案也在甘肅省定西市中級人民法院開庭。（定西市中級人民法院微信公號）

值得關注的是，火榮貴與女下屬姜保紅的醜聞曾引爆輿論。據瞭解，在火榮貴被「雙開」的同一天，武威市一位原副市長姜保紅也被「雙開」。二人同時被移送檢察院。早前有內地傳媒披露，指姜保紅是從小科員一路透過性賄賂，14年後官拜副廳級的武威副市長，更稱其先後與40多名官員發生性關係，其中有17人是領導級。而姜保紅還被指與武威前市委書記火榮貴是情人關係。

據此前落馬通報顯示，火榮貴是搞權色交易，姜保紅則是搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益；火榮貴是頻繁出入私人會所，姜保紅也是多次出入私人會所。

此前8月28日，姜保紅一案也在甘肅省定西市中級人民法院開庭。庭審結束後法庭宣布休庭，並宣布將擇期宣判。