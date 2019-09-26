不可靠實體清單有美國公司？　商務部：不針對任何一個國家的企業

中國商務部今天（26日）召開例行新聞發佈會。在發佈會上，有記者提問，美中貿易全國委員會最近一份商業調查表示，在其220個成員公司中，有許多公司在中國的銷售都在萎縮，因為中國客戶越來越多將美國公司視為不可靠商業夥伴。請問中國即將公布的不可靠實體清單上會不會有美國的公司？

對此，中國商務部新聞發言人高峰表示，首先，美中貿易全國委員會的商業調查信息再次表明，貿易戰沒有贏家，美國企業和消費者都會遭受嚴重損失。

高峰進一步指出，中國建立「不可靠實體清單」制度，目的是維護公平競爭的市場秩序，絕不是針對任何一個國家的企業、組織或者個人。中方歡迎包括美國在內的世界各國企業在華投資和經營，將堅定依法保護它們的合法權益。目前，「不可靠實體清單」制度正在履行中國國內程序。

針對美政府封鎖打壓華為的舉措，中國出台了不可靠實體清單制度。（VCG）

據悉，「不可靠實體清單制度」是中方針對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供等實體行為建立的。

中國商務部也曾明確表示，對於遵守中方法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的企業，完全不必擔心。

但在西方輿論看來，這是北京「反擊」美國行動的一部分。這種「以其人之道，還治其人之身」的方式將重挫那些依賴中國市場但又試圖迎合美國政府對華發難的企業的信心。

觀察人士認為，聯邦快遞可能會成為第一家上榜不可靠實體清單的公司。（資料圖片）

不過，有消息指，中國政府在決定是否將某個實體列入不可靠實體清單時，會綜合考慮四方面因素。

一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

有分析稱，即將展開的新一輪中美經貿談判中，中國方面會極力要求美方取消對中國科技公司華為的制裁。如果美方沒有充分接受中國方面提出的條件，中國可能會馬上公布不可靠實體清單，進而表達不滿。