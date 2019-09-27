【2020大選．觀察】蔡英文支持度升到高點　台灣或加速滑向懸崖？

近日台灣各民調機構公布新的民調，民進黨蔡英文都以絕對優勢大勝國民黨韓國瑜，保持穩定領先態勢。由此看來2020年1月11日的大選，蔡英文連任成功機率很高。對民進黨、蔡英文來說，這無疑是一個值得高興的好消息，但對台灣來說，究竟是利或是弊？ 撰稿：蘇天澤

2020大選，《品觀點民調中心》9月26日公佈的最新民調，若2020藍綠對決，蔡英文支持度再創新高達40.3%，韓國瑜民調卻持續下探為25.9%，蔡領先韓的差距擴大至14.4個百分點。

這份民調也調查，若呂秀蓮加入選戰，呂秀蓮會獲得4%的選民支持度，但三強對決下，但蔡英文支持度為38.7%，領先韓國瑜25.4%；若是王金平加入選戰，王得到6.7%支持度，蔡英文支持度為37.8%，領先韓國的24.9%，領先12.9個百分點。不論，呂秀蓮或王金平加入參選，都無法撼動蔡英文支持度。

遙想兩三個月前，韓國瑜的民調還大贏蔡英文，人們對蔡英文的討厭普遍存在，但世事風雲變幻，現在情勢早已翻轉，蔡英文又成為受人歡迎的「辣台妹」。

台灣與所羅門斷交就民調來看也未影響到蔡英文的選情。（台灣外交部）

「撿到槍」的蔡英文

《聯合報》9月24日公佈的第十次《兩岸關係年度大調查》報告顯示，對蔡英文處理兩岸關係的不滿意度，由去年同一調查的68%高點降到51%，滿意度則由19%低點翻倍來到38%，甚至比她2016年初上任時的31%還高。

這幾個月蔡英文做了甚麼，讓她如此受歡迎？香港反修例、連斷兩個邦交國等事件，讓蔡英文撿到槍，不斷嗆聲大陸，表現出一副不懼與大陸對抗到底的「嗆辣」姿態。撐香港，護民主，堅定維護台灣主權，成為蔡英文贏得支持，成了最大、也是最好用的「工具槍」。

但與此同時，總統專機被曝走私一萬條香煙，蔡英文把走私變成「超買」，至今沒有查明案情；9月初蔡英文的心腹大將陳明文，在高鐵丟失300萬元（新台幣．下同案發，至今陳明文的300萬元從何而來，有無違法，卻沒有查明。去年釀成重大傷亡的普悠瑪出軌意外，司機在9月26日召開記者會指台灣鐵路管理局和台灣行政院調查小組惡意隱瞞事實。

守護台灣民主自由是蔡英文此次大選多次強調的價值。（中國時報）

此外，日前台灣國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」召開會議，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，報告寫道，「中國刻意激化統獨對立，並且拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源。」引發台灣網友熱議，台北市長柯文哲受訪直接酸「這是《自由時報》社論？乾脆上面寫輔選會報就好了。」而《中共代理人法》也如火如荼的進行，民進黨以擁護台灣價值自居，只是明顯的「敵」我之分，也不免讓人有選票考量的揣想。

而兩岸關係也逐步推向對抗的死局，不排除兩岸之間有走向擦槍走火的風險。蔡英文堅持「聯美抗陸」，不斷走向台獨，製造兩岸矛盾，已經讓愈來愈多的大陸人對和平統一不抱希望，在此情況下，大陸政府不得不調整對台政策，未來會有更多的大陸軍機、軍艦巡視台灣。一旦武統開啟，兩岸陷入戰爭風險。蔡英文民調高企，對台灣來說是福是禍，只能說中共的工具箱裡有很多的工具沒有擺出來，兩岸的對抗會上升到甚麼層級？猶未可知。

台灣所謂的民主能不能將台灣帶向和平、繁榮的未來，創造華人社會新的發展奇跡，或許值得進一步觀察反思。