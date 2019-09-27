【國慶70周年】毛澤東長子毛岸英獲中共表彰　毛新宇露面

中共建政70周年大慶前夕，北京舉行「最美奮鬥者」表彰大會，中共前領導人毛澤東長子毛岸英獲「最美奮鬥者」稱號，毛澤東嫡孫毛新宇出席大會領取證書。

9月25日，在表彰會上，中央政治局常委王滬寧、中宣部部長黃坤明、國務院副總理孫春蘭、中組部部長陳希、中央軍委委員苗華現身。

此次大會，共有278名個人、22個集體獲得「最美奮鬥者」稱號，其中包括「生前系中國人民志願軍司令部俄語翻譯、秘書」的毛岸英。

毛新宇（右三）現身「最美奮鬥者」表彰大會現場。（網絡圖片）

作為家屬代表，毛新宇與妻子劉濱出席表彰大會領取毛岸英的證書。當晚的《新聞聯播》亦播出毛新宇身穿軍裝坐在第一排的畫面。

獲得集體證書的還有國家鐵路集團公司北京局豐台機務段「毛澤東號」機車組司機長、「毛澤東號」機車組代表劉鈺峰。

雖未到場，但中共總書記習近平向大會作出重要指示，向逝去的「最美奮鬥者」表示深切的緬懷，向親屬表示誠摯的問候。習近平強調，各個歷史時期的英雄模範都值得敬仰和學習，要宣傳先進事迹，弘揚愛國奮鬥精神。

1949年毛澤東與長子毛岸英在北京香山。（浙江圖書館）

毛岸英是毛澤東與楊開慧的長子，1922年生於長沙，1950年參加抗美援朝戰爭（朝鮮戰爭），同年11月25日遭美國軍機轟炸致死。作為毛澤東唯一嫡孫，毛新宇曾五次赴朝鮮為伯父毛岸英掃墓。

9月12日，習近平赴北京香山參觀雙清別墅，紀念毛澤東等中共早期領導人，還說要勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭，堅決戰勝前進道路上的各種艱難險阻。