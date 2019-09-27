【人事變動】台州市委書記陳奕君晉升副部級　成浙江最年輕副省長

浙江省周五（25日）召開十三屆人大常委會第十四次會議，會議決定陳奕君出任浙江省副省長，是現屆政府領導班子中最年輕的副省長。

陳奕君最為人所熟知是批示一名四年級小學生有關河道水質的來信，要求屬地政府須兩周內整改到位，否則一律予以問責。

資料顯示，陳奕君生於1967年3月，是浙江寧波人，任途也一直在浙江。陳奕君早期在寧波大學工作，歷任校團委副書記、書記、學生處副處長等職後，1995年獲調至共青團寧波市委，先後任副書記、書記。陳奕君先後出任過寧波海曙區區委書記、副市長、市委副書記、政法委書記等職務，成為副省長前則是台州市委書記。

陳奕君成為副省長前則是台州市委書記。（資料圖片）

值得留意是，陳奕君曾因收到一位四年級小學生的來信反映問題，並以此作出批示。事發2018年6月，據《台州日報》報道，台州市椒江區海門小學四年級學生林近偉，參加學校的「科技觀察實踐類」小論文調查項目比賽。林近偉在家人的陪伴指導下，花費三天時間細致調查多個村落，製成一份圖文並茂的《家鄉水資源污染情況調查報告》，並以書信的方式寄送給陳奕君。

林近偉在這篇調查報告中，指在調查涉足之處，已整治的河道水質欠佳、工廠廢水直排，以致水庫上遊和周邊垃圾死魚死屍遍布，髒水橫流、牛糞滿堆、有毒油漆桶亂扔，情況非常不堪。隨後，時任台州市委書記的陳奕君就在信上作出批示，要求市「五水共治」辦要對信中揭示的幾處污染源問題一一調查核實，如情況屬實，立即督促屬地政府兩周內整改到位，否則一律予以問責。此後幾天，台州市更多次召開水質整治的相關會議。

據浙江省政府官方網站資料顯示，浙江現屆政府領導班子為「一正八副」，包括陳奕君在內共有兩名女性副省長，另外一人名為王文序，此前曾出任浙江省委組織部副部長、省人社廳廳長，並於去年一月獲升任副省長。

（綜合報道）