習近平：堅持各民族在法律面前一律平等，用法律保障民族團結

中共建政70周年大慶在即，北京今天（27日）舉行「全國民族團結進步表彰大會」，中共總書記習近平在講話中要求治理民族事務，確保各族公民在法律面前人人平等。

除習近平外，中央政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，國務院副總理孫春蘭等出席。多次缺席重大活動的三號常委慄戰書則在9月19日至28日對阿塞拜疆、哈薩克斯坦、俄羅斯進行訪問。

習近平在講話中要求，貫徹中共民族理論和民族政策，促進各民族像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起，推動中華民族走向包容性更強、凝聚力更大的命運共同體。

中共在新疆興建的「再教育營」遭到西方批評。（Reuters）

大會表彰665個模範集體、812個模範個人。習近平在講話中要求堅持中共民族理論和民族政策，其中包括「堅持各民族在法律面前一律平等，用法律保障民族團結」。

習近平進一步說，要依法治理民族事務，確保各族公民在法律面前人人平等。要依法妥善處理涉民族因素的案事件，保證各族公民平等享有權利、平等履行義務，確保民族事務治理在法治軌道上運行。

習近平強調，對各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動，要嚴密防範、堅決打擊。

習近平上述講話，是否意味着中共前領導人胡耀邦時期所實施的針對少數民族的「兩少一寬」（「對少數民族的犯罪分子要堅持『少捕少殺』，在處理上要儘量從寬」）政策有所鬆動，還有待觀察。

除此之外，習近平還在演講中說，「面對複雜的國內外形勢，我們更要團結一致、凝聚力量」。他還要求增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」。

具體而言，就是要學習社會主義核心價值觀，樹立正確祖國觀、民族觀、文化觀、歷史觀，加強國家通用語言文字教育，「把加強青少年的愛國主義教育擺在更加突出的位置，把愛我中華的種子埋入每個孩子的心靈深處」。

多維新聞曾刊文指，自2012年擔任中共最高領導人以來，習近平就已經不動聲色地開始調整中共民族政策，並多次說，「促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」

期間的2015年，中共統戰部前部長朱維群曾闡述不過分強調民族差異、加強國家認同、不要突出民族身份、不給予各民族超市民待遇等表述，這不排除是中共高層意志體現。