農村農業部：今年底全國95%貧困人口脱貧　明年解決絕對貧困

慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在周五（27日）舉辦第三場新聞發布會，農業農村部部長韓長賦、國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富介紹全面建成小康社會、脱貧攻堅及鄉村振興等情況。

貴州省畢節市大方縣奢香古鎮村民在扶貧微工廠裏學習苗族刺繡技藝。（視覺中國）

據介紹，自中共十八大以來，在「三農」領域中有五大歷史性成就，一是成功解決14億中國人的吃飯問題，至今已連續4年穩定糧食產量1.3萬億斤以上；二是基本消除農村絕對貧困，農村貧困人口至2018年底已減少至1660萬人，農民人均可支配收入較1949年實際增長40倍至14617元（人民幣．下同），2020年即將全部脱貧；三是農業現代化，科技進步貢獻率達到58.3%，旱澇保收、高產穩產的高標準農田達6.4億畝，糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%；四是建立一套中國特色的「三農」政策體系，以農業補貼制度取代延續2600多年的「皇糧國税」；五是兩年來鄉村振興全面啟動，規劃體系、政策體系不斷完善。

劉永富有提供一批數據資料，包括有農村貧困人口大幅減少，從2013年至2018年，中國農村貧困人口累計減少8000多萬人，每年減貧人數都保持在1200萬以上，貧困發生率從10.2%下降到1.7%，832個貧困縣，已有436個「摘帽」。劉永富指，預計到今年底，全國95%左右現行標準的貧困人口將實現脱貧，90%以上的貧困縣將實現摘帽，2020年就能解決絕對貧困問題。

各地都有推出精準扶貧的政策及措施。（視覺中國）

對於防止「數字脱貧」、虛假脱貧等問題，劉永富就強調要扶真貧、真扶貧，嚴格退出標準和程序，嚴格考核評估，涉及數字脱貧、虛假脱貧，要發現一宗及時糾正一宗，情節嚴重更會實行問責。劉永富指，現時在扶貧領域的腐敗問題已愈來愈少，違規資金從2013年的15.7%下降到現在的1%以下，被處理的人數也有減少。

（中國網）