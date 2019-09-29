【北京觀察】企業大佬隱退　「公私合營」又起？

繼去年（2018年）9月中國輿論場猛吹「國進民退」風之後，今年9月中國輿論場再刮「公私合營」風。事情的起因源自今年9月10日，阿里巴巴成立20周年紀念日，馬雲卸任集團董事局主席。雖然在當晚的告別演說中，馬雲已經表明自己只是「換個江湖」，但是很多媒體還將馬雲的「卸任」解讀為了「退休」，甚至也掀起了一大波看衰阿里的熱潮。

阿里巴巴集團９月10日在杭州舉辦了慶祝阿里20周年的年會，這一天也是馬雲正式宣布卸任阿里董事長一職的日子，馬雲再次以Punk造型亮相舞台，化身「搖滾歌手」高歌一首「怒放的生命」。(視覺中國)

巧合的是，馬雲退休9天之後，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰也被報道卸任騰訊徵信有限公司法定代表人。9月20日，聯想控股董事長柳傳志卸任聯想控股（天津）有限公司法定代表人一職，並不再擔任公司董事。

當這種「民企大佬隱退江湖」的氣氛被一個接一個的新聞事件疊加並渲染之時，杭州市政府向包括阿里巴巴在內的100家本地企業派駐官員的消息立刻點燃了輿論場，類似於「國進民退」的另一個說法——「中共加速公私合營」說開始快速傳播。

馬雲退休9天之後，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰也被報道卸任騰訊徵信有限公司法定代表人。(資料圖片)

「官員進駐企業」並非新鮮事

其實杭州市政府的做法並非首例。早在2018年10月8日，青島市政府就舉行「全市工會幹部到民企掛職動員大會」，向青島市工會選派幹部進駐非公有制經濟組織和社會組織，會後青島市市總工會還組織92名掛職第一主席進行了工會業務培訓。當時外界關於北京要推行「國進民退」和計劃經濟的說法正在盛傳，青島市的做法立刻引來輿論質疑。

而關於官員「進駐」民企，在今年兩會期間，就有名為馮川建的政協委員建議各部委官員，以「掛職」或者「派駐」的形式到民營企業，「以便今後在制定政策的時候，能更接地氣，能夠切切實實地服務於民。」之後，中國工業和信息化部副部長王江平在發言時，主動回應積極回應該問題，表示今後工信部可以和一些民營企業聯繫，派遣官員去掛職鍛鍊，了解基層的情況。

2018年10月青島市舉行工會幹部到民營企業工會掛職動員大會。（網絡圖片）

就在杭州市政府的行為被議論紛紛之際，近期一份標題為《致海淀區非公有制企業和社會組織的一封信》的文件又開始在中國互聯網流傳。據稱這份來自北京市海淀區政府六個部門聯合公布的文件顯示：今年9月至10月，六部門委託北京捷碼市場調查公司對全區「非公有制企業和社會組織」的「黨建工作」實地入戶調查。這份文件被與杭州市官員派遣民企的行為聯繫在一起並加速發酵，一個關於中共要對民企重現建政初期（1953年開始）公私合營之說開始流傳開來。

三點可證明輿論過度解讀

其實，相比2018年掀起的「國進民退」疑雲，近期的這種猜測和恐慌規格要小很多，或者說，這種「公私合營」說目前只在港台和中國境外媒體上大肆流傳，並未引起中國境內媒體和輿論場的過多關注。

一個現實背景是，一年前就曾經興起又被否認的「國進民退」說，讓民間對此敏感度下降很多。並且，杭州市政府對自己的派遣行為已經表明「不會干預企業運營。」傳聞的北京海淀區「一封信」內容也是聚焦於「黨建」，而關於企業有3名以上中共黨員就應當建立黨組織之說早已有之。

2018年11月1日，國家主席習近平在北京人民大會堂主持召開民營企業座談會，肯定了中國民營經濟的政治地位和市場角色的合法性。（新華社）

第一，改革開放40年來，民營企業在中國的經濟發展中發揮了舉足輕重的作用。曾被諸多調查報道和媒體評論引用的一組數據是：中國民營企業創造了50%以上的財政收入，60%以上的税收，70%以上的技術創新，以及80%的就業。如此指標之下，中共高層怎麼可能會抑制民營經濟的發展？更何況2018年9月的東北之行開始，國家主席習近平以及其他中南海高層已經多次強調「毫不動搖支持民營經濟發展 。」

第二，一個現實原因是，在目前中國國內經濟增速壓力再加大的情況下，無論是中共高層還是地方政府，都不可能會作出有損市場心理以及民間信心的行為，哪怕是為了政治因素。更何況中共高層不斷強調的「扶貧工程」和「社會主義」原本就依賴或者需要民營經濟的良性發展。

中共高層不斷強調的「扶貧工程」和「社會主義」依賴或者需要民營經濟的良性發展。（資料圖片）

第三，浙江作為中國民企經濟大省，當下正是做為中國經濟、尤其是民營經濟更進一步發展的「標杆」之一，作為浙江省會城市的杭州市政府，無論是「政治正確」邏輯還是「地方經濟」邏輯上將，都不太可能會做出 「強制公私合營」這種必然會引起軒然大波的行政行為。

「浙江發展能有今天的成就，民營經濟居功至偉，民營企業家居功至偉。民營經濟強則浙江強，民營企業好則浙江好。」2018年11月2日，習近平在北京人民大會堂主持召開民企座談會的次日，浙江省委書記車俊就召開浙江全省非公有制經濟人士新時代優秀中國特色社會主義事業建設者表彰大會上表示，不管經濟發展到什麼程度、轉型到什麼程度，民營經濟始終是浙江經濟的主力軍，是浙江形象的金名片，是浙江的最大特色、最大資源和最大優勢；民營企業家始終是浙江最寶貴的財富。

所以，在中共高層宣布在經濟上要「更加開放」，在政治上要提高「國家治理能力和治理體系現代化」的今天，不管是杭州還是浙江，都不可能做出扼殺或者限制民營經濟的行為。1950年代多少帶有政治壓力性質的「公私合營」時代已經一去不復返了。