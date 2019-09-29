【逃犯條例】汪洋：中央支持行政長官依法施政　止暴制亂恢復秩序

全國政協辦公廳、中央統戰部及國務院港澳辦等，昨日（28日）在北京人民大會堂聯合舉行國慶70周年招待會。 中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並講話。他表示，中央將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持行政長官和特區政府依法施政，止暴制亂恢復香港秩序。

汪洋表示，中央支持行政長官林鄭月娥和特區政府依法施政，止暴制亂恢復秩序。（新華社）

汪洋指出，中華人民共和國成立70年來，中國共產黨帶領全國各族人民，創造舉世矚目的「中國奇蹟」；70年來，廣大港澳台同胞和海外僑胞始終與祖國同呼吸、共命運，作出不可磨滅的貢獻。

汪洋強調，香港、澳門回歸中國後，原有社會制度得到充分尊重，港澳同胞當家作主，依法享有前所未有的民主權利和廣泛自由，並獲得更多發展機遇和更大發展空間。中央將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定。「偉大祖國永遠是香港、澳門的堅強後盾。」

汪洋又說，當前香港首要任務是止暴制亂、恢復秩序。中央政府堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，支持特區政府與各階層各界別積極對話，聚焦經濟、民生等深層次矛盾，共謀解決之道。但值得一提的是，官方《新華社》的新聞稿和《央視》的報道中，均沒有這段內容。

稱中國必須也必然統一

談到台灣問題，汪洋表示，「祖國必須統一，也必然統一」，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，願與台灣各黨派團體、各界人士開展廣泛深入的對話協商，聚同化異、積累共識。「我們將繼續貫徹以人民為中心的發展思想，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，深化兩岸基層民眾特別是青年朋友的交流往來，不斷增進同胞福祉。」