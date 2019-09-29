【中美貿易戰】學者：若美政府強制中國企業退市　對雙方都是傷害

《路透》早前引述消息指出，美國總統特朗普有意將在美國掛牌的中概股除牌，以限制美國投資者對中資企業投資行動。 台媒《中央社》引述內地專家認為，儘管中企在美股的市值佔比不大，但這樣的做法對企業及對美國金融市場的信用都將帶來傷害。

《路透》早前引述消息指出，美國總統特朗普有意要在美國掛牌的中概股除牌。（視覺中國）

《中央社》引述內地金融學者賀江兵指，強制中國企業退市的做法，首先對該企業及其股東是極大傷害。目前中國在美上市的156家企業中，超過9成是民營企業，它們若面臨除牌、退市，股票回購會打折，投資者將面臨損失。此外，對於一些打算赴美上市的好公司，也有潛在的嚇阻作用，其融資和發展將會受到影響。

本國企業在海外退市，也會讓中國的外匯存底減少。賀江兵說，當初這些股東可能拿了在美國融資的錢回中國以人民幣投資，如今退市要還錢給股東，就必須再把錢換回美元。

或衝擊美國金融市場信用

中國在美股上市的企業市值佔比不足美股總市值半成。賀江兵認為，關鍵問題在於美國政府是否有權力以行政手段干預市場。這樣的做法對企業及對美國金融市場的信用都將帶來傷害。

賀江兵認為，這是市場准入及公平性問題，美國在允許企業上市之前就應當定好規則，而非上市之後再以行政手段要求下市，更不應該只做出針對某一國家上市企業的規定。

（中央社）