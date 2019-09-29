【國慶70周年】新華社發文再定性文革：不是革命或社會進步

國慶70周年在即，官媒《新華社》於9月27日（上星期五）發布題為〈新中國崢嶸歲月｜1966年：「文化大革命」十年內亂開始〉的文章，再次為文革定性。

1966年9月，哈爾濱市召開30萬人參加的「黑龍江省無產階級滅資造反點火大會」，一大批「大右派」、「資本家」被造反派掛著大牌子彎腰低頭地站在椅子上示眾。（視覺中國）

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文中提到，「文化大革命」是由中共前領導人毛澤東發動和領導的。「他發動這場『大革命』的出發點是防止資本主義復闢、維護黨的純潔性和尋求中國自己的建設社會主義的道路。但他當時對黨和國家的政治狀況的錯誤估計，已經發展到非常嚴重的程度。」

文中得出結論稱，實踐證明，「文化大革命」不是也不可能是任何意義上的革命或社會進步。

1981年6月27日，中共十一屆六中全會通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，便將文革定性為「領導者錯誤發動，被反動集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」，毛澤東「應為這一全局性的、長時間的左傾嚴重錯誤負主要責任」。同時該決議也指出，毛澤東「功績是第一位的，錯誤是第二位的」，中共官方認為毛澤東是三分過失，七分成績。

值得一提的是，中共中央黨史和文獻研究院於9月27日又授權新華社發布《中華人民共和國大事記（1949年10月-2019年9月）》。在6.3萬字的全文中，大事記記錄多個敏感歷史節點，包括文革。

大事記對文革表述無變化

對比中華人民共和國成立60周年發布的大事記，70周年的大事記有關文革的表述無變化，在1966年份寫道「『文化大革命』歷經10年，使黨、國家和人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失」。

在整個1966年至1976年10年文革中，大事記並沒有對毛澤東著墨過多，也未如1981年《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》將文革的錯誤歸咎於「毛澤東發動和領導」。

（綜合報道）